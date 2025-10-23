Las bolsas europeas suben tras el impulso de los beneficios empresariales

23 oct (Reuters) -

Las bolsas europeas subían el jueves tras una oleada de resultados empresariales positivos, mientras los inversores esperaban la evolución del comercio entre Estados Unidos y China. El índice continental STOXX 600 subía un 0,2%, hasta los 573,19 puntos, a las 0720 GMT.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que esperaba llegar a acuerdos con su homólogo chino cuando se reúnan en Corea del Sur la próxima semana.

Trump ha enviado señales contradictorias sobre la reunión en los últimos días. El martes, dijo a los periodistas que podría no celebrarse.

Según un artículo de Reuters, el Gobierno de Trump está considerando un plan para frenar una serie de exportaciones de software a China para tomar represalias contra la última ronda de restricciones a la exportación de tierras raras de Pekín.

Mientras tanto, Washington ha impuesto sanciones a las principales petroleras rusas por la guerra de Ucrania. Los países de la UE adoptaron formalmente el jueves el 19º paquete de sanciones contra Rusia. Los valores energéticos europeos subían un 2,3%, siguiendo el movimiento de los precios del petróleo tras las sanciones. BP y Shell avanzaban un 3,2% y un 2,2%, respectivamente, mientras que Aker BP se revalorizaba un 4,4% y Equinor un 3,9%. Entre las actualizaciones corporativas, Nokia se disparaba un 10,8%, tras presentar unos beneficios del tercer trimestre muy por encima de las expectativas. Las ventas globales del grupo Kering descendían menos de lo esperado por los analistas en el tercer trimestre. Las acciones del grupo de lujo francés avanzaban un 7,8%. (Información de Sukriti Gupta en Bengaluru; edición de Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)