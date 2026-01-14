Las bolsas europeas suben tras la adjudicación de las subastas a RWE y SSE

14 ene (Reuters) -

Las bolsas europeas recuperaban el aplomo el miércoles, tras una ligera caída el día anterior, gracias a la subida de las acciones de las empresas energéticas RWE y SSE, que impulsaron al alza el índice de servicios públicos. Estas empresas figuran entre los promotores de proyectos que obtuvieron contratos de precio garantizado de la electricidad en la última subasta británica de energía eólica marina, en la que se consiguió una cantidad récord de capacidad, según informó el Gobierno el miércoles.

Las dos empresas eran las que más subían en el índice de servicios públicos, que avanzaba un 1% y se disponía a romper una racha de dos días de pérdidas.

Los mercados se preparan para una sesión agitada, con los inversores a la espera de una posible decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la legalidad de los aranceles del presidente Donald Trump. También se espera que los ejecutivos de Bank of America y Citigroup opinen sobre el plan de Trump de limitar los tipos de interés de las tarjetas de crédito durante un año. El martes, la cúpula de JP Morgan Chase dijo que esa medida perjudicaría a los consumidores. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,3% a las 0812 GMT, recuperándose tras la caída del 0,1% de la víspera. El índice alemán DAX subía ligeramente y se encaminaba a su duodécimo día consecutivo de ganancias, el primero desde 2014.

Las acciones de Kering, propietario de Gucci, bajaban un 0,2%, mientras que LVMH, el mayor conglomerado de lujo del mundo, subía un 0,6%.

Se espera que los valores estén en el punto de mira durante toda la sesión, ya que las empresas figuraban como acreedores no garantizados del conglomerado de grandes almacenes de gama alta Saks Global, que se declaró en quiebra a última hora del martes. (Información de Niket Nishant en Bengaluru; edición de Janane Venkatraman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)