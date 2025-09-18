Las bolsas europeas suben tras la rebaja de tipos de la Fed

18 sep (Reuters) -

Las bolsas europeas subían el jueves después de que la Reserva Federal de Estados Unidos redujera los costes de endeudamiento por primera vez desde diciembre, mientras que las acciones de SIG se desplomaron después de que la empresa con sede en Suiza emitiera un aviso de beneficios. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,5%, hasta los 553,49 puntos, a las 0715 GMT, con ganancias generalizadas.

A última hora del miércoles, de EEUU recortó los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual, su primera desde diciembre.

Sin embargo, la Fed también indicó que adoptará un enfoque comedido para reducir los costes de los préstamos durante el resto del año, lo que redujo el optimismo. En Dinamarca, Novo Nordisk avanzaba un 2,6% después de que los datos mostraran que una píldora experimental de Wegovy mostró una pérdida de peso del 16,6% en un estudio de última fase, en comparación con ensayos anteriores de versiones inyectables del medicamento. En el lado opuesto, SIG Group caía un 20% y provocó un parón bursátil después de que el grupo suizo de envasado emitiera una advertencia sobre beneficios para 2025 y suspendiera su dividendo en efectivo. La británica Next perdía un 5,5% después de que el minorista de moda dijera que espera que el crecimiento de las ventas en el Reino Unido se ralentice en la segunda mitad del año, lo que eclipsó unos resultados que mostraron que el beneficio en el primer semestre aumentó un 13,8%. (Información de Tristan Veyet en Gdansk, Johann M Cherian en Bengaluru; edición de Eileen Soreng; editado en español por Patrycja Dobrowolska)