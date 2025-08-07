Las bolsas europeas suben y la atención recae en los aranceles y la reunión del Banco de Inglaterra

7 ago (Reuters) -

Las bolsas europeas subían el jueves por los beneficios empresariales en pleno auge. Los aranceles de Estados Unidos a decenas de socios se ponían en marcha antes de la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,2% a las 0715 GMT. La mayoría de las principales bolsas regionales cotizaban en verde. El índice británico FTSE 100 bajaba un 0,2%, mientras que el índice de referencia suizo SMI subía un 0,1%.

Los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entraron en vigor el jueves, incluida una tasa del 39% sobre Suiza. La presidenta suiza, Karin Keller-Sutter, abandonó Washington el miércoles después de no reunirse con Trump ni con ningún alto cargo de comercio, dijo una fuente a Reuters.

Se espera que el Banco de Inglaterra anuncie un recorte de interés de un cuarto de punto en su reunión, pero los responsables podrían estar divididos sobre las perspectivas con las preocupaciones sobre el aumento de la inflación.

En la jornada, los valores de telecomunicaciones

se vieron presionados al caer un 2,2%: Freenet AG y DT Telekom bajaban un 8,5% y un 5,2%, respectivamente, tras los resultados trimestrales. Entre los valores individuales, Maersk subía un 5,3%, mientras que el grupo naviero elevó sus perspectivas de beneficios para todo el año gracias a la demanda mundial de transporte marítimo de contenedores. Merck KGaA caía un 3% tras reducir sus previsiones de ventas orgánicas y registrar un EBITDA ajustado inferior en el segundo trimestre debido a la debilidad del dólar. Rheinmetall fue el valor más bajista del índice, con una caída del 5,2%, después de que la empresa alemana de defensa no cumpliera las expectativas de ventas en el segundo trimestre, debido en parte a un retraso en la adjudicación de contratos de defensa en Alemania. (Información de Twesha Dikshit en Bengaluru; edición de Rashmi Aich; editado en español por Irene Martínez)