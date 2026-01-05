Las bolsas europeas suben y las de defensa lideran tras la crisis en venezuela

5 ene (Reuters) -

Las bolsas europeas cotizaban al alza el lunes, ampliando sus ganancias ⁠de principios de ⁠año, en un momento en que los inversores compraron valores de defensa después de ⁠que los ataques ‌militares ​de Estados Unidos

suscitaran nuevas preocupaciones geopolíticas. A las 0810 ​GMT, el índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,3%. ‌Se espera que los volúmenes ‌de negociación se ​normalicen a medida que los inversores regresen tras los festivos de Año Nuevo. El índice de defensa avanzaba un 2,7% y alcanzó su máximo en dos meses. Tecnología y recursos básicos también subían un 2,1% y un 2%, respectivamente.

Los inversores seguirán atentos a ⁠las consecuencias de la dramática captura del presidente venezolano Nicolás Maduro ​por fuerzas estadounidenses durante el fin de semana. El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo el sábado que estaba poniendo a Venezuela bajo control estadounidense temporal.

Los inversores también se centran en los bancos centrales, atentos a los datos ⁠entrantes en busca de pistas sobre la rapidez con la ​que podrían llegar los recortes de tipos.

Mientras tanto, las mineras Glencore , Rio Tinto y Anglo American recibieron un impulso gracias ‍a la subida de los precios del cobre.

Las acciones de ASML

Las acciones de ASML, el mayor proveedor mundial de equipos de fabricación de chips informáticos, avanzaban un 3,9%. Los analistas del bróker Bernstein elevaron ​el valor de "" a y subieron su precio objetivo de 800 euros a 1.300 euros.