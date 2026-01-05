Las bolsas europeas suben y las de defensa lideran tras la crisis en Venezuela
5 ene (Reuters) -
Las bolsas europeas cotizaban al alza el lunes, ampliando sus ganancias de principios de año, en un momento en que los inversores compraron valores de defensa después de que los ataques militares de Estados Unidos
suscitaran nuevas preocupaciones geopolíticas. A las 0810 GMT, el índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,3%. Se espera que los volúmenes de negociación se normalicen a medida que los inversores regresen tras los festivos de Año Nuevo. El índice de defensa avanzaba un 2,7% y alcanzó su máximo en dos meses. Tecnología y recursos básicos también subían un 2,1% y un 2%, respectivamente.
Los inversores seguirán atentos a las consecuencias de la dramática captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses durante el fin de semana. El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo el sábado que estaba poniendo a Venezuela bajo control estadounidense temporal.
Los inversores también se centran en los bancos centrales, atentos a los datos entrantes en busca de pistas sobre la rapidez con la que podrían llegar los recortes de tipos.
Mientras tanto, las mineras Glencore , Rio Tinto y Anglo American recibieron un impulso gracias a la subida de los precios del cobre.
Las acciones de ASML
, el mayor proveedor mundial de equipos de fabricación de chips informáticos, avanzaban un 3,9%. Los analistas del bróker Bernstein elevaron el valor de "" a y subieron su precio objetivo de 800 euros a 1.300 euros. (Información de Niket Nishant y Medha Singh en Bengaluru; edición de Mrigank Dhaniwala; editado en español por Patrycja Dobrowolska)