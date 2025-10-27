Las bolsas europeas terminan al alza y Madrid y Londres baten récords

Las principales bolsas europeas cerraron en verde este lunes, en un contexto de esperanza por una eventual distensión comercial entre Estados Unidos y China, que llevó a Madrid y Londres a alcanzar niveles récord.

La Bolsa de Londres terminó con un alza de 0,09%, leve pero que le bastó para anotar nuevos récords tanto en la sesión como en el cierre. La plaza de Madrid terminó la sesión con una subida de 0,87%, estableciendo también un nuevo pico histórico al cierre.

La Bolsa de París, en tanto, terminó en 0,16%, la de Fráncfort, en 0,28% y la de Milán, en 1,00%.

