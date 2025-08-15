Las bolsas europeas tocan máximos de cinco meses tras una temporada de resultados optimista

15 ago (Reuters) -

Las bolsas europeas alcanzaban el viernes un máximo de casi cinco meses, mientras los inversores dejan de lado el repunte de la inflación en Estados Unidos y se apoyan en una temporada de resultados ampliamente positiva. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,2% a las 0717 GMT, impulsado por las mineras y los valores químicos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reunirán más tarde en Alaska, con la esperanza de sellar un acuerdo de alto el fuego en Ucrania, así como negociar un posible acuerdo nuclear.

A nivel mundial, las bolsas subían a pesar de un repunte en los datos de precios al productor de Estados Unidos que frenaron las expectativas de un recorte de tipos de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal el próximo mes y los débiles datos económicos chinos que apuntan a impactos relacionados con los aranceles. NKT subía un 9,1% después de que el proveedor danés de soluciones de cables eléctricos actualizara sus perspectivas financieras para todo el año. ASML caía un 1,5%. El mayor proveedor mundial de equipos de fabricación de chips informáticos se vio presionado después de que su estadounidense Applied Materials rebajara sus previsiones de beneficios para el cuarto trimestre por la debilidad de la demanda en China y la incertidumbre arancelaria.

La firma holandesa había lanzado una advertencia similar a mediados de julio, que podría no alcanzar el crecimiento de 2026. Los valores de chips BE Semiconductor

y ASMI caían un 0,7% y un 1,1%, respectivamente. Pandora fue el valor más rezagado del STOXX 600, con una caída del 11,9%, después de que los ingresos orgánicos del fabricante danés de joyas en el segundo trimestre no cumplieran las estimaciones. (Información de Twesha Dikshit en Bengaluru; edición de Rashmi Aich; editado en español por Irene Martínez)