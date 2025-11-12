Las bolsas europeas tocan máximos históricos ante la esperanza de que finalice el cierre de EE. UU.

12 nov (Reuters) -

Los mercados europeos alcanzaban máximos históricos el miércoles, al tiempo que los inversores se aliviaban por el posible fin del histórico cierre de la Administración estadounidense y también valoraban las actualizaciones corporativas de la británica SSE y la francesa Edenred. El índice paneuropeo STOXX 600 sumaba un 0,48% y se situaba en 582,91 puntos a las 08:19 GMT. Los inversores de todo el mundo esperaban que la Cámara de Representantes de EE. UU. votara pronto para poner fin al cierre de la Administración, que ha paralizado unos datos económicos cruciales para los dirigentes monetarios. El sector de servicios públicos lideraba las ganancias sectoriales con una subida del 1,4%, mientras que la británica SSE subía un 12,3% tras desvelar un plan de inversión a cinco años de 33.000 millones de libras (US$44.290 millones), con el que pretende modernizar las redes eléctricas reguladas de Reino Unido y su negocio de energías renovables. En el lado opuesto, el proveedor francés de vales Edenred se desplomaba un 10% y provocó una interrupción de la cotización tras recortar sus previsiones de beneficios para 2026, al señalar los próximos cambios normativos en el sistema de vales de comida y alimentos en Brasil.

(Información de Johann M Cherian en Bengaluru; edición de Sonia Cheema; edición en español de María Bayarri Cárdenas)