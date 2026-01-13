Las bolsas europeas tocan máximos históricos antes de los datos de inflación de EEUU

13 ene (Reuters) -

Las bolsas europeas alcanzaban máximos históricos el martes, cuando los inversores ⁠analizan varias actualizaciones corporativas ⁠antes de los datos de inflación de Estados Unidos, mientras Ørsted

subía después de que un ⁠juez de ‌EEUU ​dictaminara que podía continuar trabajando en un proyecto en ​Rhode Island. El STOXX 600 ganaba un 0,1% hacia ‌las 0807 GMT. El DAX alemán ‌avanzaba ligeramente en una ​negociación agitada, y se preparaba para su undécimo día consecutivo de ganancias, su mayor racha ganadora desde 2014, si se mantienen los niveles actuales.

Los movimientos añaden un nuevo impulso a medida que los mercados se preparan para un informe clave de inflación ⁠que se espera que muestre que los precios al consumidor de ​EEUU aumentaron en diciembre, después de una lectura artificialmente el mes anterior debido a las distorsiones relacionadas con el cierre de la Administración.

Las acciones del promotor danés de energía eólica marina Ørsted subían un 5,7% a un máximo de ⁠un mes después de que un juez federal en Estados ​Unidos reanudar el trabajo en un proyecto en Rhode Island, que el Gobierno del presidente Donald Trump había detenido junto con otros ‍cuatro proyectos el mes pasado.

Mientras tanto, las acciones de UBS Group

se mantenían planas después de que el Financial Times de que el consejero delegado Sergio Ermotti, que dirigió l gigante bancario suizo a través ​de su integración de su antiguo rival Credit Suisse, tiene previsto dimitir en abril de 2027. (Información de Niket Nishant en Bengaluru; edición ‍de Nivedita Bhattacharjee; editado en español por Patrycja Dobrowolska)