Las bolsas europeas tocan máximos históricos con la atención puesta en los resultados

3 feb (Reuters) -

Las bolsas europeas alcanzaban un máximo histórico el martes, después ⁠de que la ⁠caída global de los mercados de materias primas estabilizarse, mientras que la atención se centr en los ⁠beneficios empresariales ‌de ​empresas como Amundi y Siltronic. El índice paneuropeo STOXX 600 ​subía un 0,8% hasta los 622,46 puntos a ‌las 0816 GMT, los recursos ‌básicos un 1,9% liderando el ​alza de los sectores.

Las acciones vinculadas a las materias primas se habían visto sometidas a presión desde finales de la semana pasada, siguiendo la caída de los precios de los metales preciosos después de que Kevin Warsh, partidario de ⁠un endurecimiento de la política monetaria, fuera nominado próximo presidente de ​la Reserva Federal de Estados Unidos. El aumento de los requisitos de margen de la CME también frenó la subida récord de los metales. En cuanto a los resultados, Amundi, la mayor gestora de activos de Europa, ⁠avanzaba un 4,7% tras anunciar unas entradas netas superiores a ​las previstas en el cuarto trimestre. El proveedor alemán de obleas semiconductoras Siltronic subía un 2,5% tras publicar unos resultados preliminares del ‍cuarto trimestre en los que y los ingresos superaron las expectativas del mercado. El sector tecnológico en general fue el centro de atención después de que la empresa estadounidense Palantir Technologies anunciara ​un gran aumento de las ventas trimestrales y publicara unas previsiones optimistas. (Información de Avinash P y Johann M Cherian en Bangalore; edición de ‍Mrigank Dhaniwala; editado en español por Patrycja Dobrowolska)