Las bolsas europeas tocan máximos históricos con la atención puesta en los resultados
3 feb (Reuters) -
Las bolsas europeas alcanzaban un máximo histórico el martes, después de que la caída global de los mercados de materias primas estabilizarse, mientras que la atención se centr en los beneficios empresariales de empresas como Amundi y Siltronic. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,8% hasta los 622,46 puntos a las 0816 GMT, los recursos básicos un 1,9% liderando el alza de los sectores.
Las acciones vinculadas a las materias primas se habían visto sometidas a presión desde finales de la semana pasada, siguiendo la caída de los precios de los metales preciosos después de que Kevin Warsh, partidario de un endurecimiento de la política monetaria, fuera nominado próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. El aumento de los requisitos de margen de la CME también frenó la subida récord de los metales. En cuanto a los resultados, Amundi, la mayor gestora de activos de Europa, avanzaba un 4,7% tras anunciar unas entradas netas superiores a las previstas en el cuarto trimestre. El proveedor alemán de obleas semiconductoras Siltronic subía un 2,5% tras publicar unos resultados preliminares del cuarto trimestre en los que y los ingresos superaron las expectativas del mercado. El sector tecnológico en general fue el centro de atención después de que la empresa estadounidense Palantir Technologies anunciara un gran aumento de las ventas trimestrales y publicara unas previsiones optimistas. (Información de Avinash P y Johann M Cherian en Bangalore; edición de Mrigank Dhaniwala; editado en español por Patrycja Dobrowolska)