Las bolsas europeas tocan máximos históricos tras la pausa de negociación de Navidad

29 dic (Reuters) -

Las bolsas europeas alcanzaban máximos históricos el lunes, con los valores de recursos básicos a la cabeza, al reanudarse la negociación tras los días festivos de Navidad. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,02% a 588,71 a las 0820 GMT, por debajo del récord de 589,61 que alcanzó al comienzo de la sesión.

En las principales bolsas europeas, el DAX alemán perdía un 0,2%, mientras que el FTSE 100 británico y el CAC 40 francés se mantenían prácticamente planos. Dentro del STOXX 600, las empresas de recursos básicos ganaban un 0,7%, siguiendo la fortaleza de los precios de los metales preciosos.

(Información de Ragini Mathur en Bengaluru; edición de Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)