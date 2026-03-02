LA NACION

Las bolsas europeas tocan mínimos de dos semanas ante el conflicto en Oriente Próximo

2 mar (Reuters) - Las bolsas europeas caían de forma generalizada el lunes, al tiempo ​que el ⁠conflicto ⁠militar en Oriente Próximo seguía sin dar señales de remitir, mientras que los ​valores energéticos y de defensa subían. El índice paneuropeo STOXX 600 ‌perdía un 1,8% y alcanzaba su nivel más ​bajo desde mediados de febrero, situándose ​en 622,35 puntos a las 0812 GMT, retrocediendo desde el máximo histórico alcanzado el viernes y con la mayoría de los sectores en números rojos.

Las grandes energéticas Shell, BP y TotalEnergies ganaban más de un 5% cada una, siguiendo los precios ​del petróleo, que aumentaron hasta un 13% después de que la navegación en el crucial estrecho ⁠de Ormuz se viera interrumpida por los ataques de represalia iraníes. El índice energético avanzaba un ‌3,5%.

Tras los ataques del fin de semana en los que murió el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, Estados Unidos e Israel prosiguieron sus ofensivas militares contra Irán, lo que llevó a Teherán a lanzar andanadas de misiles por toda la región y suscitó el temor de que el ‌conflicto se extendiera y pudiera implicar a países vecinos.

Las acciones del sector de ⁠viajes y ocio

, que incluyen compañías aéreas y hoteleras, registraban ‌las mayores caídas, con un descenso del 4,4%, y Lufthansa

perdía ⁠un 11% después de que la aerolínea alemana ⁠ampliara la suspensión de sus vuelos debido a la situación en Oriente Próximo.

Las acciones bancarias

caían un 3,6%, mientras que las aseguradoras

bajaban un 2%.

Por el contrario, valores del sector de defensa como BAE Systems , Rheinmetall, Saab y Leonardo ganaban ‌entre un 5% y un 8%.

El ​sector de defensa crecía un 0,4%, a medida que la escalada del conflicto aumentaba las expectativas de un mayor gasto estadounidense en defensa. (Información de Avinash P y Pranav Kashyap en Bengaluru; ‌edición de Rashmi Aich; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

