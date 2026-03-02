Las bolsas europeas tocan mínimos de dos semanas ante el conflicto en Oriente Próximo
(Para acceder al blog en directo de Reuters sobre los mercados bursátiles de EEUU, Reino Unido y Europa, haga clic en o escriba LIVE/ en una ventana de noticias)
2 mar (Reuters) - Las bolsas europeas caían de forma generalizada el lunes, al tiempo que el conflicto militar en Oriente Próximo seguía sin dar señales de remitir, mientras que los valores energéticos y de defensa subían. El índice paneuropeo STOXX 600 perdía un 1,8% y alcanzaba su nivel más bajo desde mediados de febrero, situándose en 622,35 puntos a las 0812 GMT, retrocediendo desde el máximo histórico alcanzado el viernes y con la mayoría de los sectores en números rojos.
Las grandes energéticas Shell, BP y TotalEnergies ganaban más de un 5% cada una, siguiendo los precios del petróleo, que aumentaron hasta un 13% después de que la navegación en el crucial estrecho de Ormuz se viera interrumpida por los ataques de represalia iraníes. El índice energético avanzaba un 3,5%.
Tras los ataques del fin de semana en los que murió el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, Estados Unidos e Israel prosiguieron sus ofensivas militares contra Irán, lo que llevó a Teherán a lanzar andanadas de misiles por toda la región y suscitó el temor de que el conflicto se extendiera y pudiera implicar a países vecinos.
Las acciones del sector de viajes y ocio
, que incluyen compañías aéreas y hoteleras, registraban las mayores caídas, con un descenso del 4,4%, y Lufthansa
perdía un 11% después de que la aerolínea alemana ampliara la suspensión de sus vuelos debido a la situación en Oriente Próximo.
Las acciones bancarias
caían un 3,6%, mientras que las aseguradoras
bajaban un 2%.
Por el contrario, valores del sector de defensa como BAE Systems , Rheinmetall, Saab y Leonardo ganaban entre un 5% y un 8%.
El sector de defensa crecía un 0,4%, a medida que la escalada del conflicto aumentaba las expectativas de un mayor gasto estadounidense en defensa. (Información de Avinash P y Pranav Kashyap en Bengaluru; edición de Rashmi Aich; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)