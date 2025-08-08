Las bolsas europeas van camino de su mayor ganancia semanal en 12 semanas

8 ago (Reuters) -

Las bolsas europeas subían y se encaminaban a su mayor ganancia semanal en 12 semanas, mientras los inversores evaluaban al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el puesto vacante de la Reserva Federal en su de Gobierno. La farmacéutica danesa Novo Nordisk sumaba un 3,2% y se situaba entre los valores más alcistas del Stoxx 600 después de que el estudio de última fase de la píldora para adelgazar de su rival Eli Lilly mostrara que iba a la zaga del tratamiento inyectable contra la obesidad Wegovy de Novo. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,2% a las 0715 GMT. La mayoría de las bolsas regionales también cotizaban al alza el índice de referencia español IBEX subía un 0,4%. El índice británico FTSE 100 sumaba un 0,2%, un día después de que el Banco de Inglaterra en un cuarto de punto porcentual en una ajustada votación de 5 a 4, en la que pesó la preocupación por la inflación.

Las acciones de Munich Re

caían un 7% y estaban entre las que más bajaban del índice, después de que la reaseguradora alemana recortara sus perspectivas para el año fiscal en cuanto a ingresos por seguros, debido al negocio y a los tipos de cambio.

Las acciones de RTL Group

subían un 3,1% después de que la cadena europea presentara sus resultados semestrales y confirmara sus perspectivas de ingresos para todo el año.

La mayor empresa de apuestas online del mundo, Flutter

,

Las acciones del grupo financiero italiano Unipol

caían un 2,7% a pesar de anunciar un aumento del beneficio en el primer semestre.

Trump dijo que nombrará al presidente del Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran, para que ocupe los últimos meses de un puesto vacante en la Reserva Federal mientras el Gobierno busca una incorporación permanente.

