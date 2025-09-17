Las bolsas operan estables, el dólar sube a la espera de decisión de la Fed

Por Dhara Ranasinghe y Chibuike Oguh

NUEVA YORK/LONDRES, 17 sep (Reuters) - Las bolsas mundiales cotizaban planas, mientras el dólar subía ligeramente el miércoles, ya que los inversores estaban pendientes de un anticipado recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal que tendrá lugar en un contexto de dudas sobre la independencia del banco central.

* El mercado espera que la Fed recorte las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual al rango de entre 4,00% a 4,25% más tarde el miércoles, con la atención puesta en cualquier comentario del presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre las perspectivas de la política monetaria.

* En Wall Street, el índice de referencia S&P 500 bajaba un poco, el Nasdaq bajaba y el Dow subía, con los valores de consumo básico y financieros liderando las ganancias. Los valores tecnológicos y de consumo discrecional perdían terreno.

* A las 1513 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 311,32 puntos, o un 0,68%, a 46.069,22 unidades, el índice S&P 500 perdía 4,15 puntos, o un 0,07%, a 6602,61 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajaba 104,03 puntos, o un 0,46%, a 22.229,93 unidades.

* Las acciones europeas subían un 0,2%, mientras que el índice japonés Nikkei retrocedió desde máximos históricos.

* El índice dólar, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una cesta de divisas de los principales socios comerciales, subía un 0,06% tras caer el martes a mínimos desde principios de julio.

* El euro bajaba un 0,09% a US$1,1856, tras tocar el martes los US$1,1867, su nivel más alto desde septiembre de 2021. Por su parte, el dólar se situaba en torno a los 146,24 yenes y operaba estable en 0,78585 frente al franco suizo

* El índice mundial de acciones MSCI bajaba un 0,04% a 976,39, justo por debajo de los máximos históricos del lunes. En Asia, el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón cerró con una subida del 0,46%, impulsado por las señales de progreso de un acuerdo para permitir que la plataforma de medios sociales de propiedad china TikTok siga operando en Estados Unidos.

* La libra esterlina subía un 0,14% a US$1,3666.

* Los futuros del crudo Brent ganaban un 0,01%, a US$67,49 por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate operaban estables a US$64,52.

* El oro al contado caía un 0,28% a US$3679,08 la onza, después de que el metal dorado cruzó los US$3700 por primera vez en la sesión anterior.

(Reporte de Chibuike Oguh en Nueva York y Dhara Ranasinghe en Londres; Reporte adicional de Rocky Swift en Tokio, Editado en Español por Ricardo Figueroa)