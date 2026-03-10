Las bolsas repuntan en Asia y el crudo cae mientras Trump e Irán cruzan amenazas

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 10 mar (Reuters) -

Las bolsas repuntaban y los precios del petróleo se desplomaban en las bolsas asiáticas el martes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que la guerra en Oriente Medio podría "Terminar pronto".

Sin embargo, las esperanzas de una rápida resolución del conflicto se vieron pronto frustradas por las desafiantes declaraciones del ejército iraní, que indicó que continuaría luchando.

En una jornada bursátil agitada, el índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico que no incluye Japón subía un 2,8%, recortando las pérdidas desde el inicio del conflicto.

Los futuros del crudo Brent caían hasta un 11%, por debajo de los US$88,05 por barril, al reanudarse la negociación, antes de recortar su descenso al 6,6%. Los futuros de las acciones estadounidenses se mostraron más moderados, con los futuros e-mini del S&P 500 bajando un 0,2% tras el repunte del lunes.

Las declaraciones de Trump inyectaron una oleada de optimismo que contrastó fuertemente con los acontecimientos en Irán, donde los partidarios de la línea dura se unieron en torno al nuevo líder supremo Mojtabá Jameneí y la Guardia Revolucionaria afirmó que el bloqueo de las exportaciones de petróleo persistiría hasta que cesaran los ataques de Estados Unidos e Israel, en una clara muestra de desafío hacia el líder estadounidense.

Las señales contradictorias sacudieron los mercados globales el lunes: los precios del petróleo se dispararon inicialmente y las acciones en Wall Street cayeron antes de repuntar bruscamente tras los comentarios de Trump y los nuevos informes que sugieren que Washington podría suavizar las sanciones a la energía rusa.

"Aunque todo esto ha ayudado a calmar en parte el pánico a corto plazo, es difícil aceptar la idea de que el conflicto 'Muy completo'", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG en Sídney.

"No obstante, el tono más moderado de la retórica del presidente Trump, que ha pasado de exigir la rendición total a declarar que la misión está 'Muy completa', es un avance positivo que debería ayudar a calmar los ánimos, al menos en la sesión de hoy en Asia".

REBOTE DE LOS MERCADOS BURSÁTILES ASIÁTICOS

Con la confianza de los inversores estabilizándose tras la venta masiva del lunes, en medio de señales de un aumento de la asunción de riesgos por parte de los inversores minoristas, el Nikkei 225 de Japón subía un 2,7%, mientras que el Kospi de Corea del Sur se disparaba hasta un 6,6% antes de moderar las ganancias iniciales.

Las ganancias llevaron a la Bolsa de Corea a activar un mecanismo de suspensión temporal (sidecar) después de que los futuros subieran más de un 5%, deteniendo la negociación programada durante cinco minutos.

En China, el CSI 300 se revalorizaba un 1,1% después de que los datos aduaneros mostraran que el crecimiento de las exportaciones del país se aceleró en el periodo enero-febrero, lo que mantiene a la segunda economía más grande del mundo en camino de superar su récord de superávit comercial de 1,2 billones de dólares a lo largo de 2026.

Sin embargo, el contexto de los mercados siguió siendo tenso, con la advertencia militar de Irán de que intensificaría sus ataques con misiles en una nueva muestra de desafío.

"Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz, EEUU le golpeará 20 veces más fuerte de lo que lo ha hecho hasta ahora", dijo Trump en una publicación posterior en Truth Social.

(Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Shri Navaratnam y Jamie Freed; editado en español por Patrycja Dobrowolska)