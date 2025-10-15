Las bolsas repuntan y el dólar cede tras las palabras del presidente de la Fed

Por Rae Wee

SINGAPUR, 15 oct (Reuters) -

Las bolsas mundiales el miércoles, ayudadas por los comentarios moderados del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y los alentadores resultados de los bancos en Wall Street, aunque las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China mantenían a raya el apetito de riesgo.

El martes, Powell dejó la puerta abierta a nuevos recortes de los tipos de interés y dijo que podría estar llegando a su fin el largo esfuerzo del banco central por reducir el tamaño de sus . Sus comentarios, considerados por algunos como moderados, levantaron ligeramente los mercados y reforzaron las expectativas de una mayor relajación este año, de unos 48 puntos básicos de recortes descontados para diciembre.

"La Reserva Federal podría estar a punto de concluir (el endurecimiento cuantitativo) con un posible anuncio en su próxima reunión de octubre del Comité Federal de Mercado Abierto", afirmó Tom Kenny, economista internacional de ANZ, en referencia al FOMC, conocido por sus siglas en inglés.

"Esperamos que la Fed recorte 25 puntos básicos tanto en la reunión de octubre como en la de diciembre del FOMC."

Los sólidos resultados de beneficios de los gigantes bancarios estadounidenses y la revisión al alza de las previsiones de crecimiento mundial para 2025 del Fondo Monetario Internacional también apuntalaron el mercado, que había caído en picado a principios de semana por los nuevos indicios de tensión en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, subía un 1,38%, mientras que el Nikkei ganaba un 1,5% tras caer un 2,6% en la sesión anterior. Los futuros del Nasdaq sumaban un 0,31%, mientras que los futuros del S&P 500 avanzaban un 0,26%.

Aun así, la confianza seguía siendo frágil, ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que Washington poner fin a algunos lazos comerciales con China, incluso en relación con el aceite de cocina.

Estados Unidos y China también comenzaron a cobrar tasas portuarias adicionales a las empresas de transporte marítimo que mueven de todo, desde juguetes navideños hasta crudo.

Los mercados se han visto sacudidos en las últimas sesiones por una fuerte escalada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China después de que Trump anunciara aranceles adicionales del 100% sobre los productos chinos en represalia por los controles de exportación drásticamente ampliados de Pekín sobre las tierras raras.

"Esto sugiere que una tregua duradera no va a ser fácil de lograr.

Pero también es un recordatorio de que el mercado tiene que ser consciente de que (...) lanzan estas flechas y luego, en cierto modo, se retractan", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG.

El representante de Comercio de EE.UU., Jamieson Greer, dijo por separado el martes que dependía de China si los aranceles adicionales del 100% sobre sus exportaciones a EE.UU. entraban en vigor el 1 de noviembre o antes, pero reconoció que podría ser difícil para Pekín encontrar una rampa de salida. El índice Hang Seng de Hong Kong aprovechaba el repunte regional para subir un 1,2%, mientras que el índice chino de los principales valores CSI300 se desmarcaba de la tendencia y retrocedía un marginal 0,03%.

Los datos del miércoles mostraron la persistencia de las presiones deflacionistas en China, donde se ha registrado una caída de los precios al consumo y al productor en septiembre, lo que respalda la necesidad de adoptar más medidas económicas, ya que la prolongada caída del mercado inmobiliario y las tensiones comerciales pesan sobre la confianza.

(Información de Rae Wee, información adicional de Gertrude Chavez-Dreyfuss, edición de Sam Holmes, edición en español de Jorge Ollero Castela)