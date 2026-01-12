Las bolsas se tambalean y el dólar cae al profundizarse la disputa entre Trump y la Fed

Por Tom Westbrook

SINGAPUR, 12 ene (Reuters) -

El dólar caía y los futuros de las bolsas estadounidenses el lunes después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera que el Gobierno de Trump le amenazó con una acusación penal, avivando las preocupaciones sobre la independencia del banco central.

Los futuros del S&P 500 bajaban un 0,5% y el oro tocaba otro máximo histórico en la reacción inmediata a la escalada de la pugna entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la Fed.

El franco suizo se fortalecía un 0,4% a 0,7979 por dólar y el euro era un 0,17% más firme a 1,1656 dólares. Los operadores dijeron que la noticia era inquietante, aunque la implicación inmediata para los tipos de interés no está clara.

Los futuros de los fondos de la Fed han sumado unos tres puntos básicos más a las probabilidades de recortes este año, una cifra pequeña, pero que apunta al riesgo de que la Fed se vea empujada a ser más agresiva.

El oro alcanzaba un máximo histórico de más de 4.600 dólares la onza, impulsado también por las tensiones geopolíticas, ya que los disturbios en Irán elevaron los precios del metal precioso y apoyaron al petróleo.

Los futuros de las bolsas europeas bajaban ligeramente, aunque las asiáticas subían el lunes, lideradas por el sector tecnológico, después de que los datos del viernes mostraran que el mercado laboral estadounidense no se estaba deteriorando rápidamente, aunque el crecimiento del empleo se ralentizara.

Los mercados japoneses están cerrados por festivo.

TRUMP VS POWELL

El domingo, Powell dijo que el Gobierno de Trump lo había amenazado con una acusación penal y había entregado citaciones al gran jurado por el testimonio que dio al Congreso el verano boreal pasado sobre un proyecto de renovación del edificio de la Fed, una amenaza que Powell calificó de "pretexto" destinado a presionar al banco central para que recorte las tasas de interés.

Los acontecimientos suponen una dramática escalada en la pelea entre Powell y Trump, que se remonta a los primeros años del banquero como presidente en 2018.

"Trump está tirando de los hilos sueltos de la independencia del banco central", dijo Andrew Lilley, estratega jefe de tipos de Barrenjoey, un banco de inversión en Sídney.

"La única razón por la que está tomando estas medidas es que sabe que no tendrá el control de la Fed, por lo que quiere ejercer tanta presión indebida como pueda".

"A los inversores no les gustará, pero demuestra que en realidad Trump no tiene otras palancas de las que tirar. La tasa de efectivo seguirá siendo lo que la mayoría del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) quiera que sean."

EL DÓLAR, EN EL PUNTO DE MIRA

La reacción más pronunciada era del dólar, que cayó incluso frente a divisas típicamente sensibles al riesgo como el dólar australiano y el neozelandés. El índice del dólar bajaba un 0,3% y va camino de registrar la mayor caída en un día desde mediados de diciembre.

El dólar tuvo un 2025 negativo, cayendo más de un 9% frente a sus principales competidores debido a la reducción de los diferenciales de tipos de interés a medida que la Reserva Federal recortaba los tipos y mientras se arremolinaba la preocupación por el déficit fiscal estadounidense y la incertidumbre política.

"Esta guerra abierta entre la Fed y el Gobierno estadounidense (...) claramente no es una buena perspectiva para el dólar estadounidense", dijo el jefe de estrategia de divisas de National Australia Bank, Ray Attrill.

Por otra parte, las amenazas de Trump de intervenir en Irán, donde las protestas contra el poder clerical parecen intensificarse, ayudaron a los precios del petróleo a mantener las recientes ganancias y subrayaron los riesgos geopolíticos que se arremolinan para el próximo año.

Tras fuertes subidas en las últimas sesiones, los futuros del crudo Brent de referencia bajaban unos 40 centavos, hasta 62,90 dólares el barril.

La segunda semana completa del nuevo año incluirá datos sobre la inflación en EEUU, cifras comerciales de China y una serie de resultados en EEUU, empezando por JPMorgan Chase y BNY el martes.

(Información de Tom Westbrook; Información adicional de Ankur Banerjee; edición de Thomas Derpinghaus y Jamie Freed; edición en español de María Bayarri Cárdenas)