Las bolsas suben a la espera de resultados clave, retornos bonos Tesoro EEUU caen

Por Caroline Valetkevitch y Naomi Rovnick

NUEVA YORK/LONDRES, 20 oct (Reuters) - Los principales índices bursátiles subían el lunes, mientras los inversores esperaban los resultados trimestrales de algunas grandes empresas estadounidenses esta semana, y los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaban antes de las próximas conversaciones comerciales entre Washington y Pekín.

* El precio del oro subía más de un 2% ante las expectativas de nuevos recortes de las tasas de interés en Estados Unidos y una demanda sostenida de refugio.

* Los inversores también están pendientes del cierre del Gobierno federal estadounidense, que cumple 20 días consecutivos. Las agencias gubernamentales no han publicado informes económicos clave, aunque se espera que el índice de precios al consumidor de septiembre se publique el viernes.

* El periodo de presentación de informes trimestrales en Estados Unidos ha entrado extraoficialmente en su segunda semana, y los inversores están ansiosos por ver esta semana los resultados de Tesla, IBM, Netflix, Procter & Gamble, Coca-Cola y otros grandes nombres.

* En Wall Street, el Nasdaq lideraba las ganancias y subía más de un 1%. El sector tecnológico del S&P 500 lideraba las ganancias entre los sectores del índice de referencia.

* A las 1713 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 486,48 puntos, o un 1,06%, a 46.679,47 unidades, el índice S&P 500 ganaba 74,12 puntos, o un 1,11%, a 6.738,13 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subía 335,07 puntos, o un 1,48%, a 23.015,96 unidades.

* El indicador MSCI de valores de todo el mundo subía 10,95 puntos, un 1,11%, a 994,85 puntos. El índice paneuropeo STOXX 600 ganó un 1,03%.

* En Japón, el Nikkei sumó un 2,8% hasta un récord, ya que un acuerdo de coalición allanó el camino para que Sanae Takaichi, partidaria del estímulo, se convirtiera en primera ministra.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años bajaba 1,7 puntos básicos, a 3,992%, desde el 4,009% del viernes.

* El dólar apenas variaba frente al yen y otras divisas. Los mercados redujeron las probabilidades de que el Banco de Japón suba las tasas de interés este mes a poco más del 20%, mientras que en Francia se relajaron las tensiones políticas.

* El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas, bajaba un 0,02% a 98,51, mientras que el euro subía un 0,03% a US$1,1655. Frente al yen japonés, el dólar se debilitaba un 0,06% a 150,53.

* El oro al contado subía un 2,29% a US$4346,16 la onza.

El crudo estadounidense caía un 0,83%, a US$57,06 el barril y el Brent bajaba un 1,09%, a US$60,62 el barril.

(Reporte de Caroline Valetkevitch en Nueva York y Naomi Rovnick en Londres; reporte adicional de Wayne Cole en Sídney; Editado en español por Carlos Serrano y Ricardo Figueroa)