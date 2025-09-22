Las bolsas suben tras la medida de Trump sobre visas y el foco sigue en los tipos

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 22 sep (Reuters) -

Las bolsas asiáticas subían y el dólar se estabilizaba el lunes, con los mercados sopesando el camino de la política monetaria de la Reserva Federal después de un recorte de tipos la semana pasada, mientras que la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump sobre los visados de trabajo mantuvo la confianza bajo control. El índice de referencia indio caía después de que el Gobierno de Trump dijera el viernes que pediría a las empresas que paguen US$100.000 por nuevos visados H-1B para trabajadores, un golpe para el sector tecnológico que depende de trabajadores cualificados de India y China.

Los futuros de las bolsas estadounidenses bajaban, con el índice S&P

perdiendo un 0,1%, mientras que los futuros europeos una apertura moderada.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón,

subía un 0,1%. El Nikkei de Tokio

avanzaba

un 1,3% y las bolsas de Taiwán

ganaban más de un 1% hasta alcanzar un máximo histórico.

El sector de la tecnología de la información de US$283.000 millones de que obtiene más de la mitad de sus ingresos de Estados Unidos, probablemente sentirá el dolor a corto plazo en medio de los agrios lazos entre y Estados Unidos.

El mes pasado, Trump duplicó los aranceles sobre las importaciones de India hasta el 50%, en parte debido a las compras de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.

"Es un riesgo para los costes operativos y los márgenes, en primer lugar. Obviamente, podría elevar un poco los salarios y los costes laborales", dijo Kyle Rodda, analista financiero de Capital.com

"Las empresas tecnológicas también podrían verse en un aprieto al enfrentarse a medidas punitivas si buscan mano de obra en el extranjero porque no pueden encontrar suficientes trabajadores en EEUU".

En China, las bolsas estaban entrecortadas mientras los inversores digerían las señales positivas de las conversaciones entre Estados Unidos y China después de que Trump dijera que él y el presidente chino Xi Jinping avanzaron en un acuerdo de TikTok. (Información de Shri Navaratnam; editado por Jacqueline Wong; editado en español por Irene Martínez)