LA NACION

Las bolsas van rumbo a cerrar la semana al alza tras decisiones de bancos centrales

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Las bolsas van rumbo a cerrar la semana al alza tras decisiones de bancos centrales
Las bolsas van rumbo a cerrar la semana al alza tras decisiones de bancos centralesRichard Drew - AP

Por Chibuike Oguh y Elizabeth Howcroft

NUEVA YORK, 19 sep (Reuters) - Las bolsas mundiales subían el viernes y se encaminaban a anotar un alza semanal impulsadas por el optimismo tanto en Wall Street como en los mercados europeos de renta variable tras las decisiones de importantes bancos centrales.

* El miércoles, la Reserva Federal estadounidense recortó las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual, por primera vez desde diciembre, mientras que Noruega y Canadá también las bajaron.

* A las 1519 GMT en Wall Street, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 30,50 puntos, o un 0,07%, a 46.172,92 unidades, el índice S&P 500 ganaba 4,08 puntos, o un 0,06%, a 6636,04 unidades, mientras que el Nasdaq subía 51,43 puntos, o un 0,23%, a 22.522,16 unidades.

* Las acciones europeas operaban con leves cambios y se encaminaban a cerrar la semana casi planas.

* El Nikkei japonés cayó un 0,57% después de que el Banco de Japón decidió empezar a vender sus tenencias de activos de riesgo. El índice MSCI de valores de todo el mundo ganaba un 0,12%, a 980,42 puntos, cerca del máximo histórico alcanzado en la sesión anterior, y se encaminaba a un alza de un 0,85% esta semana.

* La Reserva Federal no llegó a refrendar las expectativas del mercado de una clara serie de recortes de tasas, haciendo hincapié en un enfoque de reunión por reunión y dependiente de los datos. El tono de la Fed, junto con la amplia gama de opiniones dentro del banco central, decepcionó a algunos inversores, que esperaban que el mercado de valores se viera impulsado por un rápido cambio hacia tipos más bajos, según los analistas.

* El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años sumaba 1,2 puntos básicos, a 4,116%. El rendimiento de las notas a 2 años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tipos de interés de la Reserva Federal, caía 0,3 puntos básicos, a 3,565%.

* El índice dólar, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una cesta de seis divisas, avanzaba por tercera sesión consecutiva frente a sus homólogos, subiendo un 0,22% a 97,56, aunque terminará la semana ligeramente a la baja.

* El dólar se apreciaba un 0,27%, a 0,794 francos suizos, pero bajaba un 0,11%, a 147,82 yenes.

El euro bajaba un 0,22% frente al dólar, a US$1,176 y la libra esterlina caía un 0,45%, a US$1,34915.

* El Banco de Inglaterra mantuvo el jueves las tasas de interés estables, pero ralentizó el ritmo al que está deshaciéndose de los bonos del Estado que compró en crisis anteriores.

* Los futuros del crudo Brent caían un 0,52%, a US$67,08 el barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate perdían un 0,53%, a US$63,23.

* El oro al contado subía un 0,51%, a US$3662,62, encaminándose a su quinta semana consecutiva de ganancias.

(Reporte de Chibuike Oguh en Nueva York y Elizabeth Howcroft. Edición en español de Javier López de Lérida)

LA NACION
Más leídas
  1. Procesaron y embargaron a Matías Morla y a dos hermanas de Diego Maradona por defraudación
    1

    Procesaron y embargaron al abogado Matías Morla y a dos hermanas de Diego Maradona por defraudación

  2. El "otro" argentino que volvió loco a River: lo quiso Riquelme y jugó con Messi en Rusia 2018
    2

    Aníbal Moreno, un motor de galera y bastón, es el corazón de Palmeiras y tiene un deseo de selección

  3. Cayó el último prófugo buscado por el homicidio de una vecina de Vicente López
    3

    Detuvieron al último prófugo buscado por el homicidio de una vecina de Vicente López

  4. Fernando Burlando contó qué reveló la última pericia de Silvina Luna sobre la causa de su muerte
    4

    Fernando Burlando contó qué reveló la última pericia de Silvina Luna sobre la causa de su muerte

Cargando banners ...