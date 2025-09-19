Las bolsas van rumbo a cerrar la semana al alza tras decisiones de bancos centrales

Por Chibuike Oguh y Elizabeth Howcroft

NUEVA YORK, 19 sep (Reuters) - Las bolsas mundiales subían el viernes y se encaminaban a anotar un alza semanal impulsadas por el optimismo tanto en Wall Street como en los mercados europeos de renta variable tras las decisiones de importantes bancos centrales.

* El miércoles, la Reserva Federal estadounidense recortó las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual, por primera vez desde diciembre, mientras que Noruega y Canadá también las bajaron.

* A las 1519 GMT en Wall Street, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 30,50 puntos, o un 0,07%, a 46.172,92 unidades, el índice S&P 500 ganaba 4,08 puntos, o un 0,06%, a 6636,04 unidades, mientras que el Nasdaq subía 51,43 puntos, o un 0,23%, a 22.522,16 unidades.

* Las acciones europeas operaban con leves cambios y se encaminaban a cerrar la semana casi planas.

* El Nikkei japonés cayó un 0,57% después de que el Banco de Japón decidió empezar a vender sus tenencias de activos de riesgo. El índice MSCI de valores de todo el mundo ganaba un 0,12%, a 980,42 puntos, cerca del máximo histórico alcanzado en la sesión anterior, y se encaminaba a un alza de un 0,85% esta semana.

* La Reserva Federal no llegó a refrendar las expectativas del mercado de una clara serie de recortes de tasas, haciendo hincapié en un enfoque de reunión por reunión y dependiente de los datos. El tono de la Fed, junto con la amplia gama de opiniones dentro del banco central, decepcionó a algunos inversores, que esperaban que el mercado de valores se viera impulsado por un rápido cambio hacia tipos más bajos, según los analistas.

* El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años sumaba 1,2 puntos básicos, a 4,116%. El rendimiento de las notas a 2 años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tipos de interés de la Reserva Federal, caía 0,3 puntos básicos, a 3,565%.

* El índice dólar, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una cesta de seis divisas, avanzaba por tercera sesión consecutiva frente a sus homólogos, subiendo un 0,22% a 97,56, aunque terminará la semana ligeramente a la baja.

* El dólar se apreciaba un 0,27%, a 0,794 francos suizos, pero bajaba un 0,11%, a 147,82 yenes.

El euro bajaba un 0,22% frente al dólar, a US$1,176 y la libra esterlina caía un 0,45%, a US$1,34915.

* El Banco de Inglaterra mantuvo el jueves las tasas de interés estables, pero ralentizó el ritmo al que está deshaciéndose de los bonos del Estado que compró en crisis anteriores.

* Los futuros del crudo Brent caían un 0,52%, a US$67,08 el barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate perdían un 0,53%, a US$63,23.

* El oro al contado subía un 0,51%, a US$3662,62, encaminándose a su quinta semana consecutiva de ganancias.

(Reporte de Chibuike Oguh en Nueva York y Elizabeth Howcroft. Edición en español de Javier López de Lérida)