Las bolsas y el dólar aguardan a los tipos y los resultados de las tecnológicas

Por Wayne Cole

Sídney, 28 oct (Reuters) -

El martes, las acciones asiáticas consolidaron sus fuertes ganancias recientes, ya que las esperanzas de un deshielo de las tensiones comerciales mundiales mantuvieron el apetito por el riesgo, mientras que la racha alcista en las acciones tecnológicas dependía de una gran tanda de resultados de los gigantes bursátiles esta semana.

La probabilidad de que esta semana se reduzcan los costes de los préstamos en Estados Unidos y Canadá favorecía a los bonos y pesaba sobre el dólar, en un momento en el que los inversores esperaban a ver hasta qué punto la Reserva Federal se mostraba expansionista con respecto a las perspectivas.

Por su parte, el oro, refugio seguro, se mantenía en torno a los 4000 dólares la onza, a medida que una caída del 9% en cinco sesiones expulsaba al dinero apalancado de lo que eran operaciones muy concurridas.

"Lo que empezó como una subida de precios apoyada en los fundamentales parece ahora impulsada por el entusiasmo de los minoristas", dijo Neil Shearing, economista jefe del grupo Capital Economics.

"Y con los precios aún en máximos históricos en términos reales, es más probable que el próximo gran movimiento del oro sea a la baja que al alza", añadió. "De hecho, nuestra nueva previsión es que el precio caiga hasta los 3500 dólares la onza a finales de 2026". Varios mercados bursátiles asiáticos también han alcanzado máximos históricos y necesitaban un respiro. El Nikkei cedía un 0,2%, tras subir un 2,5% el lunes, gracias a un repunte de los valores tecnológicos que le han permitido ganar casi un 27% en lo que va de año. La nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se reunió en Tokio con el presidente estadounidense, Donald Trump, para hablar de los lazos en materia de defensa, comercio y un paquete de inversiones en EEUU en el marco de un acuerdo de US$550.000 millones alcanzado a principios de año.

Las acciones surcoreanas

bajaban un 1,2%, cediendo parte de la subida del 2,6% del lunes. La confianza se veía favorecida por unos datos que mostraron que la economía superó las previsiones en el tercer trimestre, impulsada por la fortaleza del consumo y las exportaciones.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón,

retrocedía un 0,2%, mientras que los valores de primera fila chinos

sumaban un 0,2%. El índice compuesto de Shanghái superó la barrera de los 4000 puntos por primera vez desde mediados de 2015.

Los futuros del EUROSTOXX 50 perdían un 0,2%, al igual que los futuros del DAX, mientras que los futuros del FTSE bajaban una fracción.

Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq apenas variaban cerca de máximos históricos.

Los valores tecnológicos volvieron a liderar las subidas de Wall Street el día anterior, con Qualcomm

disparándose un 11% tras presentar dos chips de inteligencia artificial para centros de datos.

¿EL FIN DEL AJUSTE CUANTITATIVO? Hay grandes expectativas para los "siete magníficos" pesos pesados de la tecnología que se presentan esta semana, con Microsoft, Alphabet, Apple, Amazon y Meta Platforms, todos ellos necesitados de buenos resultados para justificar sus elevadas valoraciones.

Con el objetivo de reducir gastos, Amazon planea recortar hasta 30.000 puestos de trabajo a partir del martes, dijeron fuentes a Reuters. En los mercados de renta fija, los rendimientos del Tesoro a 10 años se mantenían en el 3,98%, mientras los inversores esperan la reunión de la Fed del miércoles. Un recorte de tipos de un cuarto de punto se da por hecho y la atención se centra en si la Reserva Federal valida también la expectativa en el mercado de que habrá otra relajación en diciembre.

También hay esperanzas de que la Fed ponga fin a la reducción de su balance, también conocido como ajuste cuantitativo.

Se espera además que el Banco de Canadá recorte los tipos esta semana, mientras que el Banco Central Europeo y el Banco de Japón se mantendrán estables.

Es probable que el BoJ

debata si se dan las condiciones adecuadas para reanudar las subidas de tipos a medida que disminuye el temor a una recesión inducida por los aranceles, pero las complicaciones políticas podrían mantenerlo a la espera por el momento. Las apuestas a un panorama expansionista por parte de la Reserva Federal hacían que el dólar cayera un 0,4%, a 152,20 yenes, tras no alcanzar el reciente máximo de 153,29 durante la noche.

El euro avanzaba a US$1,1660

, pero sigue lejos de la resistencia de US$1,1728. El índice del dólar cedía un 0,3%, a 98,643

, pero se mantenía dentro de su reciente rango de fluctuación.

En los mercados de materias primas, los bajaban tras la publicación de Reuters de que ocho países de la OPEP+ se inclinan por aumentar ligeramente la producción de crudo para diciembre en su reunión del domingo, mientras Arabia Saudí intenta recuperar cuota de mercado. El Brent descendía un 0,2%, a US$65,51 por barril, mientras que el crudo estadounidense perdía un 0,2%, a US$61,20 por barril.

(Información de Wayne Cole; edición de Jamie Freed; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)