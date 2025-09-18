Las bolsas y el dólar suben tras recorte de la Fed, a la espera del Banco de Inglaterra

Por Marc Jones

LONDRES, 18 sep (Reuters) - Las acciones y el dólar subían el jueves tras el primer recorte de tasas de interés del año de la Reserva Federal de Estados Unidos, mientras que la política francesa mantenía nerviosos a los mercados y la libra cotizaba estable antes de la decisión sobre los tipos del Banco de Inglaterra.

* El mensaje de la Reserva Federal de que se mantendrá en su senda, tras una reunión cargada de tensiones políticas, impulsaba tanto al índice paneuropeo STOXX 600 como a los futuros de Wall Street, un 0,5%, a pesar de la reacción mixta de los operadores estadounidenses del miércoles.

* Asia también había subido durante la noche.

Las acciones chinas alcanzaron máximos de 10 años, mientras los fabricantes de chips locales celebraban los reportes sobre la prohibición contra el gigante estadounidense Nvidia en el país, mientras que Corea del Sur, Taiwán y el Nikkei japonés subieron más de 1%.

* El dólar subía casi 0,2%, después de que tocó un mínimo de 3 años y medio esta semana que preocupó a las empresas exportadoras no estadounidenses.

* El "diagrama de puntos" de la Fed apuntaba a dos recortes más de las tasas en las dos reuniones que quedan este año, pero sólo a una reducción adicional en 2026.

* Los operadores europeos mantenían al euro prácticamente estable en US$1,1825 y la libra esterlina operaba sin cambios en US$1,36, ya que se prevé que el Banco de Inglaterra mantenga las tasas británicas en 4% más adelante.

* El mayor interés se centrará en si el banco central británico ralentiza el ritmo de 100.000 millones de libras al año al que reduce sus tenencias de deuda pública tras el reciente aumento de la volatilidad en los mercados de bonos del Reino Unido.

* Una encuesta de Reuters mostró que los economistas esperan que el Comité de Política Monetaria reduzca el ritmo a un promedio de 67.500 millones de libras (92.200 millones de dólares), una caída mayor que la de 72.000 millones de libras de la propia encuesta del Banco de Inglaterra de agosto.

* En tanto, el yuan chino había subido después de que el banco central chino mantuvo sin cambios durante la noche el costo de los préstamos de sus acuerdos de recompra inversa a siete días.

* Sin embargo, los mercados de renta fija seguían subiendo, con el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayendo a 4,06% y el rendimiento a dos años, que aumenta con las expectativas de los operadores de que suban las tasas de los fondos de la Reserva Federal, en 3,53%.

* En los mercados de materias primas, los precios del petróleo bajaban, con el crudo Brent cayendo 0,2% a US$67,87 por barril, mientras que el oro subía 0,2% a US$3665 por onza.

(Reporte de Marc Jones en Londres; reporte adicional de Gregor Stuart Hunter en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)