Las bolsas y el dólar sufren el impacto de los aranceles en favor del oro

Por Wayne Cole

SÍDNEY, 19 ene (Reuters) -

Los mercados bursátiles caían en Asia el lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles adicionales a ocho países europeos hasta que se permita a Estados Unidos comprar Groenlandia, lo que empujaba el dólar a la baja frente al yen y el franco suizo, monedas refugio.

El oro y la plata a máximos históricos, mientras que el petróleo se mantenía estable por la preocupación sobre lo que una posible guerra comercial entre Estados Unidos y Europa podría significar para el crecimiento y la demanda mundial.

El festivo en los mercados de renta variable y renta fija de Estados Unidos hacía que la negociación fuera escasa y probablemente contribuyera a una caída del 0,8% en los futuros del S&P 500

y del 1,1% en los futuros del Nasdaq. En Europa, los futuros del EUROSTOXX 50 y del DAX cedían un 1,1%, mientras que los futuros del FTSE perdían un 0,4%. El índice japonés Nikkei caía un 0,8%, y el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, bajaba un 0,1%.

Trump dijo que impondría gravámenes adicionales a la importación del 10% a partir del 1 de febrero a los productos procedentes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Reino Unido, que aumentarían al 25% el 1 de junio si no se llegaba a un acuerdo.

Los principales estados de la Unión Europea condenaron las amenazas arancelarias sobre Groenlandia y las calificaron de chantaje, y Francia propuso responder con una serie de contramedidas económicas no probadas hasta ahora.

Las opciones de la UE incluyen un paquete de sus propios aranceles sobre 93.000 millones de euros (US$108.000 millones) de importaciones estadounidenses que fue suspendido durante seis meses a principios de agosto, y medidas en virtud de un Instrumento Anticoerción que podrían afectar al comercio de servicios o a las inversiones estadounidenses.

Los analistas del Deutsche Bank señalaron que los países europeos poseían US$8 billones en bonos y acciones estadounidenses, casi el doble que el resto del mundo en conjunto, y podrían plantearse devolver parte de ese dinero a casa.

“Con la posición de inversión internacional neta de Estados Unidos en extremos negativos sin precedentes, la interdependencia mutua de los mercados financieros europeos y estadounidenses nunca ha sido mayor", dijo George Saravelos, responsable mundial de análisis de divisas de Deutsche Bank. "Es una instrumentalización del capital, más que de los flujos comerciales, lo que sería con diferencia más perturbador para los mercados"

También debería provocar unos días tensos en Davos, mientras los líderes de todo el mundo se reúnen en Suiza en el Foro Económico Mundial, incluido un gran grupo estadounidense liderado por el propio Trump.

DÓLAR NO ES UN REFUGIO TAN SEGURO

Los principales valores chinos cedían un 0,2% tras conocerse que el crecimiento económico anual hasta el 4,5% en el trimestre de diciembre, aunque superó las previsiones.

La producción industrial también superó al mercado gracias a la fortaleza de las exportaciones, pero las decepcionantes ventas minoristas subrayaron la continua debilidad de la demanda interna.

El Banco de Japón se reúne el viernes y, aunque esta vez no se espera una subida de tipos, los responsables de política monetaria podrían un endurecimiento en abril.

(US$1 = 0,8611 euros)