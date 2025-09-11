Las bolsas y el euro operan estables a la espera de reunión del BCE y datos inflación EEUU

Por Marc Jones

LONDRES, 11 sep (Reuters) - Las bolsas mundiales se consolidaron cerca de sus máximos históricos y el dólar subía levemente el jueves, mientras los operadores se preparaban para la más reciente decisión del Banco Central Europeo sobre las tasas de interés y los nuevos datos sobre la inflación en Estados Unidos más tarde en el día.

* Las acciones tecnológicas impulsaron a las bolsas de Japón, Taiwán y Corea del Sur a máximos históricos durante la noche y Europa tenía una mañana estable antes de lo que se prevé que sea la segunda decisión consecutiva del BCE de mantener las tasas de la zona euro sin cambios en el 2%.

* El euro rondaba los US$1,1690, tras haberse disparado casi un 13% frente al dólar este año.

* Antes de la decisión del BCE a las 1215 GMT y de la conferencia de prensa a las 1245 GMT, el índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,3%, mientras que el rendimiento del bono alemán a diez años bajaba al 2,65%, tras haber tocado el 2,80% -su nivel más alto desde marzo- la semana pasada.

* En los mercados de materias primas, los precios del petróleo también caían tras subir más de un 1% el miércoles, cuando el derribo de aviones no tripulados rusos por parte de Polonia hizo que se volviera a hablar de sanciones, un día después de que Israel atacó a líderes de Hamás en Qatar.

* El oro, refugio seguro, se alejaba de sus recientes máximos históricos y el cobre, metal de referencia, se tomó un respiro tras su repunte de más del 20% desde que los aranceles comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacudieron los mercados globales en abril.

* Los futuros de Wall Street apuntaban a más ganancias más tarde después de que un impresionante salto del 36% en las acciones del gigante de servicios de datos Oracle impulsó los últimos récords del S&P 500 y del Nasdaq.

* La benigna lectura de los precios a la producción en Estados Unidos también contribuyó a que los mercados monetarios descontaran la posibilidad de tres recortes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal este año.

* Más tarde se conocerán los datos del índice de precios al consumo de agosto. Un sondeo de Reuters espera que el IPC general aumente un 2,9% con respecto al año anterior, el mayor incremento desde enero, mientras que el índice subyacente se mantendría en el 3,1%.

* Durante la sesión en Asia, el índice japonés Nikkei ganó un 1,2% y alcanzó un récord, gracias a los avances de las empresas tecnológicas, energéticas y de servicios públicos.

Las acciones surcoreanas subieron un 0,9%.

* Los rendimientos de los bonos del Tesoro a diez años subieron 2 puntos básicos, a 4,0531%, tras haber caído 4 puntos básicos el miércoles después de los datos del IPP y de que una sólida subasta de bonos a diez años aliviara cierta preocupación sobre el apetito de los inversores por la deuda estadounidense a largo plazo.

(Reporte adicional de Stella Qiu en Sídney; Editado en Español por Ricardo Figueroa)