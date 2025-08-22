Las BRIF de Transición Ecológica apoyan la extinción de diez incendios en siete provincias

LA NACION

MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF) y efectivos de tierra y aire del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) están apoyando en las labores de extinción de diez incendios en siete provincias: León, Zamora, Asturias, Cáceres, Ourense, Lugo y Pontevedra. En concreto, los efectivos están desplegados en Porto (Zamora), Peranzanes (León), Boca de Huérgano (León), Benuza (León), Degaña (Asturias), Somiedo (Asturias), Jarilla (Cáceres), Carballeda de Valdeorras (Ourense), Carballedo (Lugo) y Vilaboa (Pontevedra).

Transición Ecológica ha enviado a estos lugares un FOCA de Los Llanos, un FOCA de Torrejón, una BRIF-A de Tineo, una B.Prevención de Ruente, un MIKE de Ibias, una BRIF-A de Tabuyo del Monte, una BRIF-A de La Iglesuela, un ALFA de Reus, un ALFA de Rosinos, dos FOCA de apoyo internacional y dos FOCA de Matacán.

A su vez, también están trabajando sobre el terreno dos ALFA de Requena, una BRIF-A de Daroca, un ACO de León, una BRIF-A de Pinofranqueado, un MIKE de Plasencia de Cáceres, un ALFA de Mirabel Aeródromo, un KILO de Huelma, dos FOCA de Labacolla, una BRIF-A de Laza, una BRIF-A de Lubia, una BRIF-A de Punta Gorda, un ACO de Zaragoza y un FOCA de Zaragoza.

