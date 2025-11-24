Las búsquedas desde España para viajar a Egipto suben un 10% por reapertura del Gran Museo Egipcio, según Kiwi

MADRID, 24 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las búsquedas desde España para viajar a Egipto suben hasta un 10% tras la reapertura del Gran Museo Egipcio, con un alza del 7,4% el sábado 1 de noviembre y un aumento del 9,8% el domingo 2 de noviembre, según datos de Kiwi.

"En la mayoría de los mercados europeos, incluyendo España, los viajeros tienen tendencia a buscar vuelos a Egipto durante el fin de semana, lo que hace que la comparativa con la semana previa al anuncio de reapertura del museo sea aún más significativa", ha señalado su Gerente sénior de relaciones públicas y comunicaciones, Daniela Chovancová.

En el marco de Fitur 2025, fuentes gubernamentales de Egipto confirmaron que, durante 2024, más de 10 millones de viajeros visitaron el destino, de los cuales 145.000 fueron españoles.

El Gran Museo Egipcio cuenta con más de 100.000 piezas tanto del Antiguo Egipto como de la presencia griega y romana en el país.

Además, por primera vez se mostrará al público el tesoro completo de Tutankamón.

Desde el 16 de noviembre, el museo implementó un nuevo sistema de reserva previa con horario de entrada, en busca de optimizar el flujo de visitantes, reducir la congestión en horas punta y garantizar un entorno "cómodo y seguro".