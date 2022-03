Las cajas de botín de FIFA no son juego de azar en Países Bajos, según el máximo tribunal administrativo del país

El máximo tribunal administrativo de Países Bajos ha determinado que Electronic Arts no ha violado la ley de juego con las cartas de FIFA Ultimate Team, un tipo de elemento conocido como cajas de botín, y por lo tanto no las considera como juego de azar.

En octubre de 2020, la Autoridad de Juego de Países Bajos (KSA) interpuso una orden administrativa sujeta a una sanción de hasta 5 millones de euros al estudio de videojuegos EA por las cajas de botín de la saga de videojuegos futbolísticos FIFA.

Las cajas de botín están presentes en FIFA en la forma de cartas dentro del modo FIFA Ultimate Team. Este modo permite a los jugadores crear sus propios equipos, bien adquiriendo paquetes de cartas, cuyo contenido es desconocido y se determina por azar, bien intercambiándolas o canjeándolas.

La autoridad de apuestas de Países Bajos apuntó entonces que "el hecho de que los futbolistas a veces tienen un valor alto y que en ocasiones puede comerciarse con ellos constituye una violación del Acta de Juego".

Esta decisión se acompañó de una multa a EA, que desde la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado han calificado de "coercitiva", adoptando, además, una decisión contraria a la de la KSA.

EA alegó entonces que "los paquetes de cartas no eran un juego de azar, sino que eran parte del juego de habilidad más amplio del modo FIFA Ultimate Team", como se recoge en un escrito del tribunal. Así, "los paquetes agregan un elemento de azar como parte de un juego más amplio, pero no son un juego separado, según el editor".

Esta visión la comparte la Sala de Jurisdicción Administrativa. "la obtención y apertura de los packs no es un juego aislado. Son parte de un juego de habilidad y agregan un elemento de oportunidad al juego. Los jugadores usan el contenido de los paquetes para formar equipos, participar en competencias y cumplir con las tareas del juego".

También indica que "la comerciabilidad de los paquetes en el mercado negro es relativa. El mercado negro se centra principalmente en el comercio de cuentas completas en lugar de paquetes individuales o su contenido".

Al final, concluye que "dado que los paquetes no son un juego independiente, no son un juego de azar y no requieren licencia" y determina que EA "no ha violado la Ley de Juegos de Azar y, por lo tanto, la Autoridad de Juego no debería haber impuesto una multa coercitiva al editor".