Las calificaciones de los cereales de invierno franceses se mantienen estables
6 mar (Reuters) - Las condiciones de los cultivos de cereales de invierno en Francia se mantuvieron estables la semana pasada tras el descenso registrado en las dos semanas anteriores, pero la siembra de cebada de primavera siguió paralizada tras las recientes lluvias torrenciales, según datos de la oficina agrícola FranceAgriMer publicados el viernes.
Las cifras sugieren que el tiempo seco y templado desde la semana pasada puede haber beneficiado a los cultivos del mayor país productor de cereales de la Unión Europea, aunque sin permitir que los campos se secaran lo suficiente como para poder sembrar.
* Las calificaciones de los cultivos de trigo blando francés mostraron que el 84% se encontraba en condiciones buenas o excelentes al 2 de marzo, sin cambios respecto a la semana anterior y por encima de la puntuación del 74% del año anterior, indicó FranceAgriMer en un informe sobre cereales.
* En el caso de la cebada de invierno, la calificación de buena/excelente se mantuvo sin cambios en el 81%, todavía por encima del 70% del año anterior. En el caso del trigo duro, la puntuación equivalente también se mantuvo estable en el 81%, ligeramente por debajo del 82% del año anterior.
* El avance de la siembra de cebada de primavera se mantuvo sin cambios en el 32% de la superficie prevista, lo que supone un retraso aún mayor con respecto al ritmo de años anteriores. En la misma semana del año pasado, los agricultores habían sembrado el 64% de la superficie, mientras que el promedio del periodo en los últimos cinco años fue del 59%, según los datos de FranceAgriMer.
* El mes pasado fue el febrero más lluvioso en Francia desde que se tienen registros, que se remontan a 1959, según el servicio meteorológico público Meteo France. Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en algunas regiones occidentales. (Reporte de Lucie Barbier y Nathan Vifflin en Gdansk y Gus Trompiz en París, edición de Milla Nissi-Prussak y Elaine Hardcastle; Editado en Español por Ricardo Figueroa)