Las calificaciones de los cereales de invierno franceses se mantienen estables

6 mar (Reuters) - Las condiciones de los cultivos de cereales de invierno en Francia se mantuvieron estables ‌la semana pasada tras ‌el ⁠descenso registrado en las dos semanas anteriores, pero la siembra de cebada de primavera siguió paralizada tras las recientes lluvias ​torrenciales, según ⁠datos de ⁠la oficina agrícola FranceAgriMer publicados el viernes.

Las cifras sugieren que el ​tiempo seco y templado desde la semana pasada puede haber beneficiado ‌a los cultivos del mayor país productor ​de cereales de la Unión ​Europea, aunque sin permitir que los campos se secaran lo suficiente como para poder sembrar.

* Las calificaciones de los cultivos de trigo blando francés mostraron que el 84% se encontraba en condiciones buenas o excelentes al 2 de marzo, sin ​cambios respecto a la semana anterior y por encima de la puntuación del 74% del año ⁠anterior, indicó FranceAgriMer en un informe sobre cereales.

* En el caso de la cebada ‌de invierno, la calificación de buena/excelente se mantuvo sin cambios en el 81%, todavía por encima del 70% del año anterior. En el caso del trigo duro, la puntuación equivalente también se mantuvo estable en el 81%, ligeramente por debajo del 82% del año anterior.

* El avance de la siembra ‌de cebada de primavera se mantuvo sin cambios en el 32% de la ⁠superficie prevista, lo que supone un retraso aún mayor con respecto ‌al ritmo de años anteriores. En la misma semana del ⁠año pasado, los agricultores habían sembrado el 64% ⁠de la superficie, mientras que el promedio del periodo en los últimos cinco años fue del 59%, según los datos de FranceAgriMer.

* El mes pasado fue el febrero más lluvioso en Francia desde que se tienen registros, ‌que se remontan a 1959, ​según el servicio meteorológico público Meteo France. Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en algunas regiones occidentales. (Reporte de Lucie Barbier y Nathan Vifflin en Gdansk y Gus Trompiz en París, edición de ‌Milla Nissi-Prussak y Elaine Hardcastle; Editado en Español por Ricardo Figueroa)