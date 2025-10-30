Las calles del entorno del Metropolitano se nombrarán con fechas señaladas para el Atlético de Madrid

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado nombrar calles del entorno del estadio Riyadh Air Metropolitano con fechas señaladas para el Atlético de Madrid, ha anunciado la portavoz municipal, Inma Sanz, junto al alcalde José Luis Martínez-Almeida, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, trasladada en esta ocasión al distrito de Chamberí.

En concreto, se ha aprobado la asignación de las denominaciones de la Avenida Atlético Aviación, Calle del 26 de Abril, Paseo de los Colchoneros y Calle de 1903 en los viales que rodean al estadio.

Es una iniciativa que responde al "interés de dotar de identidad cultural y deportiva el entorno de la sede del club Atlético de Madrid reconociendo su historia, sus principales fechas significativas y sus símbolos", ha explicado Sanz.

La Avenida del Atlético Aviación, donde se ubica la fachada este del estadio, recuerda la etapa comprendida entre 1941 y 1947, cuando la entidad adoptó el nombre de Club Atlético-Aviación tras su fusión con el Aviación Nacional, periodo en el que logró dos títulos de liga consecutivos.

La Calle del 26 de abril, en la fachada norte, recuerda la fecha concreta en que se constituyó el entonces Athletic Club de Madrid, mientras que la calle de 1903, fachada sur, remite al año de su fundación por un grupo de estudiantes vascos.

El Consistorio subraya así su condición de institución centenaria y su papel como uno de los clubes de fútbol más antiguos de Europa.

La vía peatonal que limita el estadio por su fachada oeste pasará a denominarse Paseo de los Colchoneros, apodo nacido de las antiguas fundas de rayas rojas y blancas de los colchones.