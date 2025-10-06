Las cámaras de comercio iberoamericanas buscan reforzar la integración económica a ambos lados del Atlántico

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las cámaras de comercio iberoamericanas buscan nuevas vías de colaboración para reforzar la integración económica y comercial a ambos lados del Atlántico en un contexto marcado por los cambios geopolíticos y las tensiones comerciales.

Más de 40 cámaras de 14 países distintos, entre los que figuran México, Argentina, Panamá, Honduras o Venezuela, entre otros, y que representan a más de 200 inscritos, participan con esta premisa en la 52º Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO) que se celebra desde este lunes en Las Palmas de Gran Canaria para reforzar el comercio en el mercado de esta región iberoamericana.

En el acto de inauguración, el presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Luis Padrón, ha insistido en el "marco de confianza y cooperación empresarial" que aportan las cámaras de comercio. "Y por eso hoy, en este marco, es más imprescindible que nunca reivindicar el proyecto empresarial, también el político, iberoamericano", señaló.

Por su parte, el presidente de AICO, Natalio Mario Grinman, manifestó que este encuentro deja clara "la relevancia de Canarias en Latinoamérica y el papel fundamental que desarrolló en las relaciones entre España y el continente americano".

Al mismo tiempo, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha recordado que las empresas continúan apostando por la internacionalización como palanca para su competitividad en "un entorno global cargado de incertidumbre", donde factores como el libre comercio, la cooperación internacional o la integración económica "se ven crecientemente amenazados".

COMERCIAL

En paralelo a la asamblea de AICO, también está teniendo lugar la Conferencia de Arbitraje Comercial 'Retos contemporáneos en el arbitraje y oportunidades en el escenario global', en el marco del Consejo Directivo de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC).

La presidenta de CIAC, Liliana Sánchez, subrayó durante su intervención que la conferencia "constituye una oportunidad singular para que la comunidad arbitral y el ecosistema empresarial iberoamericano colaboren estrechamente en la resolución eficaz de controversias comerciales".

El encuentro ha contado con la participación del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, a través de un mensaje en vídeo donde ha recalcado que el comercio entre la región y la Unión Europea "ha crecido casi un 50% en la última década" y que Europa, aunque en la actualidad se sitúa como el tercer socio comercial para Iberoamérica, la relación se verá reforzada en los próximos meses por la firma del acuerdo con Mercosur.

"Este acuerdo, que esperemos que se ratifique antes de final de año, más la modernización de los convenios con México y Chile, reforzará aún más la cooperación entre Europa e Iberoamérica", aseguró en su mensaje.