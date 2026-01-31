Las Carolinas emergen como nuevos estados de auge poblacional por asequibilidad y estilo de vida

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Háganse a un lado, Florida y Texas. Estados Unidos tiene nuevos puntos calientes de crecimiento, y ambos tienen Carolina en su nombre.

Carolina del Norte atrajo el año pasado a más nuevos residentes, 84.000 personas, de otras partes del país que cualquier otro estado, un título que ostentó Texas en 2024 y Florida en los dos años anteriores. Carolina del Sur tuvo la tasa de crecimiento general más alta el año pasado con un 1,5%, una distinción que tuvo Florida en 2024, según las cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos publicadas la semana pasada.

La migración interna, o personas que se mudan dentro de Estados Unidos, se desaceleró en Texas. Los 67.300 migrantes internos que se dirigieron al segundo estado más poblado año tras año apenas superaron a Carolina del Sur, que tuvo el tercer número más alto de migrantes internos con 66.600.

El atractivo de Florida, el tercer estado más poblado del país, disminuyó. Cayó al número ocho en migración de estado a estado, ya que más residentes de Estados Unidos prefirieron mudarse a otros lugares, incluido Alabama.

Sabrina Morley y Steven Devereaux vendieron su casa en el área de Tampa el año pasado, se fueron de Florida y se establecieron en las afueras de Valencia, España. Al crecer en la década de 1990, ambos disfrutaron de la diversidad de Florida y de poder correr libremente al aire libre. Pero en los últimos años, mientras planeaban tener hijos, se habían vuelto cautelosos con los costos del estado, las amenazas regulares de tiroteos masivos en las escuelas, la calidad de la educación y la división política. Esperan una hija en la primavera.

“Tuve una infancia bastante buena, pero no creo que podamos darle a nuestra hija la misma calidad de vida debido al costo de vida, la calidad de los alimentos y las armas que se han vuelto más prevalentes”, comentó Devereaux. “Creemos que donde estamos ahora, es la mejor decisión que podríamos tomar para dar a cualquier futuro hija la mejor calidad de vida”.

Gente joven y áreas agradables

El demógrafo estatal de Carolina del Norte, Michael Cline, atribuyó el crecimiento del estado a empleos bien remunerados en banca y tecnología, la diversidad topográfica y que sus ciudades principales sean más pequeñas que las de Florida y Texas.

“Carolina del Norte está atrayendo a gente joven porque tenemos muchas áreas agradables: montañas, playas y lagos, de las que nos beneficiamos de personas jóvenes que decidieron que pueden trabajar desde cualquier lugar y preferían estar en un área agradable. Una de las cosas sobre Carolina del Norte es que nuestras ciudades no son enormes, y eso también puede ser atractivo para la gente”.

Los cambios del año pasado entre los estados fueron significativos porque el crecimiento de la población trae más contribuyentes, dinamismo económico y demanda de bienes y servicios. También señala posibles cambios en el panorama político de la nación después del próximo censo en 2030, con ciertos estados ganando o perdiendo influencia en el Congreso y el Colegio Electoral.

En los próximos años, la migración interna va a jugar un papel más importante en el crecimiento o declive de la población de los estados. Eso se debe a que la política migratoria de la administración Trump ha contribuido a una reducción significativa en la migración desde el extranjero, que fue el principal motor de crecimiento en la mayoría de los estados durante la primera mitad de esta década.

Sin crecimiento de la inmigración, la población de Estados Unidos comenzará a disminuir en cinco años a medida que las muertes superen a los nacimientos, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

El auge generado por la pandemia se desvanece

A pesar de la desaceleración comparativa año tras año en la migración interna, el crecimiento total de Texas de 391.000 personas y el crecimiento total de Florida de 196.000 personas fueron aún los dos más altos en Estados Unidos el año pasado.

En Florida, fue impulsado por la migración internacional, y en Texas por la migración internacional, así como por los nacimientos que superaron a las muertes. Ambos estados prosperaron durante la primera parte de la década, cuando los confinamientos por la pandemia y el trabajo remoto alentaron a los residentes de otros estados a mudarse a Florida y Texas, donde las restricciones por el coronavirus eran más laxas.

“El agudo movimiento migratorio interno que observaron durante la pandemia ahora se ha desvanecido, especialmente para Florida, al mismo tiempo que la inmigración está disminuyendo”, dijo el demógrafo de Brookings, William Frey.

Los demógrafos en Florida y Texas dijeron que no estaban completamente convencidos de la precisión de los números de migración de la Oficina del Censo, que son las variables más difíciles de precisar porque fluctúan más de año en año, aunque no cuestionaron el rigor del trabajo de la oficina. La oficina utiliza datos del Servicio Interno de Impuestos del Departamento del Tesoro (IRS) y su Encuesta de la Comunidad Estadounidense (ACS) para calcular la migración, aunque los datos de la ACS tienen un retraso de un año y requieren que los estadísticos proyecten los datos hacia adelante.

La Oficina de Investigación Económica y Empresarial de la Universidad de Florida utiliza un método diferente al de la Oficina del Censo para calcular el crecimiento: datos de clientes eléctricos, dijo el demógrafo investigador Richard Doty.

No hay explicaciones definitivas de por qué la migración interna a Florida pasó de casi 319.000 personas en 2022 a 22.500 personas en 2025. Doty dijo que algunos factores podrían incluir que el estado ya no es la ganga que solía ser, una serie de huracanes y mandatos de regreso a la oficina por parte de los empleadores.

“El costo de la vivienda, en particular, está llevando a los jóvenes y jubilados a otros estados”, dijo. “Además, el seguro es más alto en Florida que en la mayoría de los otros estados”.

Cuando se le preguntó sobre el declive, la secretaria de prensa del gobernador Ron DeSantis, Molly Best, señaló en un correo electrónico que Florida tuvo una afluencia significativa de nuevos residentes durante la pandemia. Sigue siendo un lugar de primer nivel para vivir, dijo.

La economía de Texas ha estado creciendo, pero eso no es lo único que influye en la afluencia de posibles migrantes. Las condiciones fuera del estado también lo hacen, dijo el demógrafo estatal de Texas, Lloyd Potter, en un correo electrónico.

“Si los empleos son abundantes, la vida es asequible y la calidad de vida en general es buena, serán menos propensos a irse de esa comunidad”, explicó Potter.

______

David Bauder escribe sobre los medios para la AP. Está en X como @dbauder y en Bluesky como @dbauder.bsky.socialv

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.