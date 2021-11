Las carreteras eléctricas de ElectReon son reconocidas como uno de los 100 mejores inventos de TIME de 2021

BEIT YANAI, Israel--(BUSINESS WIRE)--nov. 14, 2021--

Electreon (tase: elws.ta), el proveedor líder de tecnología de carga inalámbrica en carretera para vehículos eléctricos comerciales, públicos y privados, ha anunciado hoy que su tecnología de carga inalámbrica para vehículos eléctricos ha entrado en la lista de los 100 mejores inventos de 2021 de time. la infraestructura de recarga, que puede cargar de forma inalámbrica vehículos eléctricos en movimiento y estacionarios, fue juzgada por los editores y corresponsales de la revista time de todo el mundo según los criterios de originalidad, creatividad, eficiencia, ambición e impacto.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20211114005301/es/

TIME's Best Inventions of 2021 (Photo: Business Wire)

ElectReon ha estado a la vanguardia de la implementación de su tecnología en la red de carreteras públicas en muchos países, con opciones de carga accesibles y flexibles que pueden personalizarse para satisfacer las necesidades específicas de los operadores de gestión de flotas de vehículos eléctricos en una amplia gama de servicios de movilidad urbana, tránsito y logística.

"Nos sentimos halagados por el reconocimiento de la revista TIME a la solución de carga inalámbrica de ElectReon, ya que nos esforzamos por transmitir la viabilidad de esta tecnología para maximizar la eficiencia de los vehículos de los propietarios de flotas, eliminar los costes de combustible y reducir las emisiones de carbono de su ciclo de vida", comenta Oren Ezer, CEO de ElectReon. "A medida que nos desplegamos rápidamente en todo el mundo, prevemos que esta tecnología desempeñará un papel clave en la aceleración de la transición a gran escala hacia la electrificación generalizada y esperamos seguir construyendo la infraestructura de transporte del mañana, con el apoyo excepcional y continuo de nuestros socios de la industria y el gobierno que han confiado en nosotros hasta la fecha", añade.

"Además de este gran honor, está claro que los gobiernos nacionales se están dando cuenta del importante valor de la recarga inalámbrica durante la conducción y de los sistemas de carreteras eléctricas (ERS) y están mostrando su apoyo", continúa Ezer. Los gobiernos nacionales de países europeos como Suecia, Alemania, Italia y Francia están anunciando su intención de integrar miles de kilómetros de sistemas de carreteras eléctricas en sus estrategias de transporte durante la próxima década con el fin de lograr la neutralidad del carbono. El gobierno francés, por ejemplo, acaba de lanzar una licitación para proyectos de movilidad vial automatizada, infraestructura de servicios conectados para el transporte con bajas emisiones de carbono, como demostradores de carreteras eléctricas, entre otros. La Agencia de Transportes sueca acaba de sacar a concurso 42 km de líneas de carga eléctrica comercial entre las ciudades de Örebro y Hallsberg. Se trata de la segunda fase del despliegue nacional de líneas de recarga eléctrica que se está llevando a cabo en el país, y varios estados de EE. UU., entre ellos Michigan, están licitando específicamente la tecnología de carga inalámbrica dinámica durante la conducción.

La empresa, que es una de las primeras y escasas compañías capaces de demostrar la carga inalámbrica mientras se conduce por la red de carreteras públicas, trabaja actualmente en diversos proyectos precomerciales en todo el mundo, como Alemania, Ital ia, Suecia e Israel, con planes de expansión a Norteamérica. Recientemente, ElectReon ha anunciado el desarrollo de su red de recarga inalámbrica para 200 autobuses públicos en Tel Aviv como parte del primer acuerdo totalmente comercial de la empresa con uno de los mayores operadores de transporte público de Israel, Dan Bus Company. ElectReon también anunció la reciente incorporación del expresidente israelí Reuven "Ruvi" Rivlin como presidente de la empresa, lo que facilitará las relaciones con los líderes mundiales para aumentar la adopción de los vehículos eléctricos, reducir las emisiones de las flotas y acelerar el impacto global de ElectReon.

Para ver la lista completa de los principales inventos de TIME para 2021, visite el sitio web de TIME.

Acerca de ElectReon

ElectReon es líder en soluciones de recarga inalámbrica para vehículos eléctricos (VE), proporcionando infraestructura y servicios integrales para satisfacer los requisitos de eficiencia de los operadores de flotas compartidas públicas y comerciales y de particulares. Su tecnología de inducción patentada carga los vehículos eléctricos de forma dinámica (en movimiento) y estática (en reposo) de forma rápida y segura, eliminando la preocupación por la autonomía, reduciendo el coste total de propiedad y los requisitos de duración de la batería. Por lo tanto, es una de las soluciones de carga más sostenibles, escalables y prometedoras del mercado actual. ElectReon trabaja con municipios y gestores de flotas a través de una plataforma de carga como servicio (CaaS) que permite la electrificación rentable de flotas públicas, comerciales y autónomas para un funcionamiento fluido y continuo. Para más información, visite electreon.com.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20211114005301/es/

contact: medios de comunicación

Janine Ward en nombre de ElectReon

ElectReon@antennagroup.com

Keyword: united states canada north america middle east israel europe

Industry keyword: electronic design automation construction & property alternative vehicles/fuels technology other automotive performance & special interest other transport general automotive transport urban planning other technology automotive public transport other construction & property mobile/wireless

SOURCE: ElectReon

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 11/14/2021 04:49 pm/disc: 11/14/2021 04:49 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20211114005301/es