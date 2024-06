Las CCAA del PP acusan a Mónica García de "esconderse" y de "despreciar" el Pleno del CISNS

El consejero de Castilla y León, Alejandro Vázquez, será el candidato a la vicepresidencia del CISNS

MADRID, 14 Jun. 2024 (Europa Press) -

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha señalado que, desde las comunidades autónomas gobernadas por el PP, consideran que el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) está "absolutamente despreciado" por parte del Ministerio de Sanidad porque "no se hace caso a las prerrogativas de los consejeros", al tiempo que ha acusado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de "esconderse" tras un amplio orden del día para no tratar el problema de la falta de profesionales.

"Este Pleno del Consejo Interterritorial tiene un amplio número de puntos en el orden del día y nos da la sensación de que la ministra se esconde detrás de este amplio punto del orden del día para no hacer frente a lo que realmente es el grave problema que tiene la sanidad del sistema sanitario español que es la falta de profesionales", ha reprochado el consejero en declaraciones a los medios de comunicación antes de comenzar el Pleno en el Ministerio de Sanidad.

Así, el consejero ha vuelto a acusar a la ministra de Sanidad, Mónica García, de "no hacer uso de sus facultades" y "no atender a sus responsabilidades y dejar el tema de la falta de profesionales en mano de las comunidades autónomas que no tienen estas competencias".

En este sentido, las CCAA del PP han reclamado que no exista en el orden del día un punto sobre "la firma de un documento conjunto entre el Ministerio y las comunidades autónomas en el que se establezcan las medidas que se pueden tomar y no tomar para mitigar el problema de la falta de profesionales en verano".

Otro de los puntos polémicos del orden del día es el reparto de fondos a las comunidades autónomas para enfermedades neurodegenerativas y enfermedades raras. "En muchas comunidades autónomas la cantidad que se nos ofrece es menor a la que se nos había propuesto anteriormente, por lo tanto no sabemos qué es lo que hace el Ministerio, aparte de propaganda con el tema de lo que entrega a las comunidades autónomas, para temas importantes como son las enfermedades raras y las enfermedades neurodegenerativas", ha declarado Vázquez.

Nueva vicepresidencia del cisns

En el Pleno del CISNS de esté viernes también se contempla la creación de una vicepresidencia dentro del Consejo, cuyo candidato será el consejero de Castilla y León, tal y como él mismo ha confirmado a los medios con el fin de que "acabe este ninguneo al Consejo Interterritorial" por parte de Mónica García.

Con respecto a las funciones que ocupará esta vicepresidencia el consejero ha señalado que "sustituye a la ministra en aquellas circunstancias en que la ministra no esté" y que, "por supuesto, da figura de fuerza para tener con mayor capacidad de control que no de modo aislado cada una de las comunidades autónomas".

Europa Press