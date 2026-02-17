Las centrales eléctricas españolas aumentaron un 33% el uso de gas en 2025 tras el apagón

MADRID, 17 feb (Reuters) -

El año pasado, España quemó más gas para producir electricidad y ayudar a mantener la estabilidad de sus redes eléctricas tras un gran apagón el 28 de abril, según informó el martes el operador de la red de gas Enagás.

Tras el apagón, el operador de la red impulsó el uso de fuentes de generación de energía estables, como las centrales de gas, que ayudan a controlar mejor el voltaje, pero aumentan los costes.

La demanda de gas para generar electricidad aumentó aproximadamente un 33% el año pasado, según el consejero delegado Arturo Gonzalo en una conferencia telefónica de resultados de la empresa de 2025.

Las exportaciones de gas natural de España a Francia aumentaron aproximadamente un 59%, en un momento en que el país vecino llenaba sus almacenes subterráneos. Las exportaciones totales de gas aumentaron un 17%.

Actualmente, hay aproximadamente 2100 cupos para que los buques descarguen gas natural licuado y unos 1000 cupos de carga hasta 2040, según Gonzalo.

El consejero delegado afirmó que los datos reflejan la fortaleza del sistema gasista español. (Información de Pietro Lombardi; edición de David Latona; edición en español de Jorge Ollero Castela)