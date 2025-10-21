Las centrales eléctricas españolas queman más gas desde el apagón y elevan su demanda

MADRID, 21 oct (Reuters) -

España sigue quemando más gas para producir electricidad y ayudar a mantener estables sus redes eléctricas tras el gran apagón del 28 de abril, según informó el martes el operador de la red de gas Enagás, lo que ha impulsado la demanda global de gas del país.

Las centrales eléctricas convencionales, como las de ciclo combinado de gas, proporcionan más estabilidad a la tensión de la red que las fuentes renovables, como los parques eólicos y los paneles fotovoltaicos.

La demanda de gas para generar electricidad se disparó casi un 37% en los nueve primeros meses del año. Además, España exportó más gas natural, sobre todo a la vecina Francia, que necesitaba más gas para llenar sus almacenamientos subterráneos y mantener sus terminales de regasificación, según la empresa.

En conjunto, la demanda española de gas aumentó un 6,6% respecto al mismo periodo del año anterior, y alcanzó el equivalente a 267,6 teravatios hora.

(Información de Pietro Lombardi; edición en español de Jorge Ollero Castela)