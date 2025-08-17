Las Chivas de Milito caen en casa 2-1 ante el Juárez en el Apertura mexicano

El Guadalajara, que dirige el argentino Gabriel Milito, perdió de local 2-1 con los Bravos de Juárez el sábado, en partido de la quinta jornada del torneo Apertura 2025 mexicano jugado en el estadio Akron.

Los Bravos se pusieron en ventaja al minuto 41 con un penalti cobrado por el colombiano Oscar Estupiñán.

Al 56, Jairo Torres condujo la pelota desde el mediocampo por el centro, llegó al área y anotó el 2-0 para la visita.

Santiago Sandoval acercó 2-1 a las Chivas con un remate en el área chica al minuto 84.

Las Chivas sufrieron su tercera derrota en el torneo y se quedaron con tres puntos, con un partido pendiente. Los Bravos, por su parte, dirigidos por el uruguayo Martín Varini, llegaron a cinco unidades con su primer triunfo en el Apertura.

La jornada comenzó el viernes en el estadio Cuauhtémoc, donde el Atlético San Luis venció de visita 2-0 al Puebla. La derrota del equipo poblano devino en la destitución del director técnico argentino-español Pablo Guede.

También el viernes, en partido de equipos dirigidos por entrenadores argentinos, el León de Eduardo Berizzo venció de visita 1-0 al Necaxa de Fernando Gago en el estadio Victoria.

-- Resultados de la jornada:

- Viernes

Puebla-Atlético San Luis 0-2

Necaxa-León 0-1

- Sábado

Guadalajara-Juárez 1-2

Pachuca-Tijuana Más tarde

Tigres-América Más tarde

Cruz Azul-Santos Más tarde

Toluca-Pumas Más tarde

- Domingo

Querétaro-Atlas

Monterrey-Mazatlán