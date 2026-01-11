Las Chivas de Milito debutan en el Clausura mexicano con triunfo sólido ante Pachuca

Con soltura y agresividad, el Guadalajara de Gabriel Milito venció 2-0 a un pálido e inexpresivo Pachuca, adiestrado por otro argentino, Esteban Solari, este sábado en la primera fecha del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

Comandadas en el banquillo por Milito, las Chivas resolvieron el partido en el estadio Akron, en Zapopan, estado de Jalisco, en el primer tiempo, con un par de jugadas elaboradas con practicidad en el último tercio del campo y definidas con toques dentro del área chica.

El 1-0 fue obra de Armando González (17'), quien comenzó el torneo con la intención de revalidar el título de goleo que compartió el campeonato anterior con el portugués Paulinho, del campeón Toluca, y el brasileño João Pedro, del Atlético San Luis.

Con 22 años, la Hormiga quedó en este certamen como principal referencia ofensiva del Rebaño tras la salida del veterano artillero mexicano Javier "Chicharito" Hernández.

Daniel Aguirre, un centrocampista rescatado por Milito, se encargó de hacer el 2-0 (45+5'), para júbilo de la hinchada local.

Proveniente del Galaxy de Los Ángeles, Aguirre fue fichado por las Chivas en el verano de 2024, pero pasó desapercibido para el entonces entrenador, el argentino Fernando Gago, y otros tres técnicos.

Su debut con el Rebaño se dio en el Apertura 2025, ya en la etapa de Milito, que el año pasado tuvo un comienzo muy turbulento, pero que acabó con el equipo en la liguilla.

Los Tuzos, por su parte, tuvieron apenas dos tiros al arco y mostraron una floja imagen en el arranque del Clausura, cuya primera jornada comenzó el viernes y finalizará el domingo.

Pachuca no pudo inquietar al portero rival, Raúl Rangel, ni siquiera cuando, en el segundo tiempo, Solari hizo ingresar al experimentado delantero venezolano Salomón Rondón, quien volvió al equipo después de pasar seis meses en España con el Real Oviedo.