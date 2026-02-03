Las cinco medallas de España en unos Juegos Olímpicos de Invierno

En su historia olímpica en los Juegos de Invierno, España acumula cinco medallas antes de la edición de Milán Cortina 2026 (6-22 febrero), donde llega con buenas perspectivas para seguir ampliando la cuenta.

De ellas solo una es de oro, la primera, conseguida por el esquiador Paquito Fernández Ochoa en 1972, mientras que tres de las mismas se han dado en las dos últimas ediciones, lo que evidencia la progresión experimentada por el país en los últimos años.

. Paquito Fernández Ochoa: oro en eslalon en Sapporo 1972

Con 21 años, Paquito Fernández Ochoa hizo historia como pionero al colgarse la medalla de oro en el eslalon de los Juegos de Sapporo 1972.

Había debutado cuatro años antes en Grenoble 1968 y llegaba a Japón sin ser favorito, pero sorprendió con una primera manga fulgurante y gestionó bien la segunda para acabar en lo más alto del podio en el monte Teine, dejando frustrado al italiano Gustavo Thöni, relegado a la plata.

No pudo repetir podio olímpico en las siguientes citas, en 1976 y 1980, pero fue un símbolo para los deportes invernales en España, hasta su prematura muerte por un cáncer en 2006, cuando tenía apenas 56 años.

. Blanca Fernández Ochoa: bronce en eslalon en Albertville 1992

Siguiendo la estela familiar, su hermana pequeña Blanca logró la segunda medalla española en los Juegos de Invierno, siendo bronce en Albertville 1992.

Igualmente famosa tras su logro deportivo, fue una presencia habitual en programas de televisión en España. Víctima de una enfermedad mental (trastorno bipolar), según reveló tiempo después su familia, desapareció de su domicilio en 2019, cuando tenía 56 años -la misma edad a la que llegó su hermano Paquito-, y se quitó la vida en un entorno natural en la sierra de Madrid.

. Regino Hernández: bronce en snowboardcross en Pyeongchang 2018

En Salt Lake City 2002, España logró tres oros con el esquiador de fondo Johann Muehlegg, alemán nacionalizado, pero esas medallas fueron retiradas por dopaje.

Hubo que esperar a Pyeongchang 2018 para que el país volviera al medallero de unos Juegos Olímpicos de Invierno y el encargado de ello fue Regino Hernández en snowboard cross, donde sufrió con un tercer puesto en la ronda equivalente a octavos de final, antes de dominar en cuartos y semifinales, y de quedar tercero (bronce) en una final ganada por el favorito francés Pierre Vaultier. Intentó luego llegar a Pekín 2022, pero anunció su retirada un mes de esa cita.

. Javier Fernández: bronce en patinaje artístico en Pyeongchang 2018

El nombre más mediático de la historia reciente de los deportes de invierno en España, Javier Fernández, se colgó la medalla de bronce en la prueba individual de uno de los deportes principales del evento, el patinaje artístico.

Amarró su medalla en el programa largo, con un tema del musical "El hombre de la Mancha" basado en El Quijote, y culminó con un podio olímpico una carrera brillante en la que llegó además a ser dos veces campeón mundial (2015, 2016), entre otros numerosos logros internacionales.

. Queralt Castellet: plata en snowboard halfpipe en Pekín 2022

En los Juegos de Pekín 2022, marcados todavía por la pandemia del covid-19 y la burbuja sanitaria decretada en China para este evento, Queralt Castellet fue la heroína española con un segundo lugar en la prueba halfpipe del snowboard, donde solo le superó la estrella de la disciplina, la estadounidense Chloe Kim.

La snowboarder catalana es la única medallista olímpica española de invierno todavía en activo en Milán Cortina 2026 y se presenta con opciones de volver al podio, pese al alto nivel competitivo actual en su disciplina.

Si lo logra, haría historia en el deporte español al ser la primera persona con más de un metal en Juegos de Invierno.