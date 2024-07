Las cirugías estéticas aumentan un 5,5% en 2023:las mujeres apuestan por la liposucción y los hombres, la blefaroplastia

La suma total de procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos aumentó un 3,4% en 2023, hasta los 34,9 millones

MADRID, 15 Jul. 2024

Las cirugías estéticas aumentaron un 5,5 por ciento en 2023 con más de 15,8 millones de procedimientos realizados por cirujanos plásticos y 19,1 procedimientos no quirúrgicos, siendo la liposucción la operación más demandada entre las mujeres y la blefaroplastia la más demandada entre los hombres, según el estudio que anualmente realiza La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS) compartido por la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (AECEP).

En los últimos cuatro años, el aumento global de operaciones estéticas es del 40 por ciento. Y, en 2023, la suma total de procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos aumentó un 3,4 por ciento en 2023, hasta los 34,9 millones.

A nivel global, teniendo en cuenta hombres y mujeres, la liposucción ha sido el procedimiento quirúrgico más demandado en 2023, al igual que en el 2022, con más de 2,2 millones de intervenciones, seguido del aumento de mamas, la cirugía de párpados, la abdominoplastia y la rinoplastia. Por su parte, los procedimientos no quirúrgicos más frecuentes fueron la toxina botulínica (botox), el ácido hialurónico, la depilación, el lifting no quirúrgico y la reducción de grasa no quirúrgica.

Asimismo, todos los procedimientos faciales y craneales registraron un notable crecimiento respecto al año anterior, con más de 6,5 millones de procedimientos y un aumento del 19,6 por ciento.

Los procedimientos más destacables fueron: la blefaroplastia: con más de 1.7 millones y un aumento del 24 por ciento; la rinoplastia, con 1,1 millones de procedimientos y un aumento del 21,6 por ciento, así como la labioplastia, con 0,9 millones y un aumento del 29 por ciento. Hubo 4,1 millones de intervenciones de mamas (-5%) Y 5,1 millones de intervenciones de cuerpo y extremidades (-0,4%).

La liposucción se ha convertido en el procedimiento quirúrgico más común para las mujeres en sustitución del aumento de pecho, con 1,8 millones de procedimientos y un aumento significativo del 29 por ciento en comparación con 2021. La blefaroplastia, para retirar el exceso de piel de los párpados, fue el procedimiento quirúrgico más popular entre los hombres, seguido del aumento de pecho.

La mayoría de los aumentos de pecho (53,7% del total) y rinoplastias (65,8%) se realizaron en personas de 18 a 34 años, mientras que los inyectables de toxina botulínica (Botox) fueron más populares entre las personas de 35 a 50 años (49% del total). La toxina botulínica (Botox) siguió siendo el procedimiento no quirúrgico más común tanto en hombres como en mujeres y en todos los grupos de edad, con 8,8 millones de procedimientos realizados por cirujanos plásticos en todo el mundo.

En segundo lugar, los procedimientos con ácido hialurónico aumentaron un 29 por ciento hasta alcanzar los 5,5 millones. "Aunque el 85,5 por ciento del número total de procedimientos estéticos se realizan en mujeres, los procedimientos en hombres tienen un mayor incremento, explicado principalmente por el aumento del 18 por ciento de los procedimientos quirúrgicos en cara y cabeza", afirma el editor de la Encuesta Global y cirujano plástico en Italia, el doctor Gianluca Campiglio.

Una vez más, Estados Unidos fue el país que más intervenciones realizó en todo el mundo, con más de 6,1 millones, seguido de Brasil, con 3,3 millones, que es el primero en intervenciones quirúrgicas, con 2,1 millones. Se calcula que Estados Unidos y Brasil son los países con más cirujanos plásticos, seguidos de Japón, China, India y Corea del Sur.

Las intervenciones quirúrgicas siguen realizándose principalmente en hospitales (46,9% en todo el mundo) o consultorios (31,4%). Por término medio, los países con mayor proporción de pacientes extranjeros son Colombia, México, Turquía, Siria y Tailandia.

"Teniendo en cuenta que los procedimientos médicos en el extranjero ("turismo médico") son cada vez más populares y que la regulación y las directrices de seguridad difieren significativamente de un lugar a otro, animamos a los pacientes a elegir un cirujano plástico certificado, especializado, formado y con experiencia en el procedimiento. En la ISAPS, estamos trabajando para inspirar y fomentar la excelencia en la Educación Estética Mundial para la seguridad de nuestros pacientes", afirma la presidenta de la ISAPS y cirujana plástica en Colombia, la doctora Lina Triana.

Europa Press