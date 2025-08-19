Las citas de psicología y psiquiatría infantil aumentan hasta un 25% durante el inicio del curso escolar

MADRID, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -

Durante los primeros meses del curso escolar, septiembre y octubre, se produce un aumento de las citas de psicología y psiquiatría infantil de hasta un 25% con respecto al resto del año, según los expertos del grupo sanitario, Top Doctors. En concreto, los expertos coinciden en que el periodo de adaptación a la vuelta al cole suele estar entre 2 y 4 semanas, aunque depende del niño y del entorno. Para hacer esta transición más fácil y motivadora, aconsejan positivizar el momento para que el menor tenga menos impacto mental durante el periodo, normalizar las emociones, y hablar del tema con naturalidad y entusiasmo.

"El mejor truco es reestablecer rutinas de sueño, comidas y reducción del uso de pantallas de forma progresiva antes del inicio del curso académico. El objetivo para los padres es que acompañen emocionalmente, sin ocultar o evitar el malestar existente, sino dando herramientas al menor para afrontarlo", señala la especialista en Psicología Infantil y Juvenil, y miembro de miembros de Top Doctors Group, Èlia Sasot Ibáñez. No obstante, si, tras 4 semanas, el niño muestra signos de quejas físicas frecuentes como dolor de barriga o cabeza sin causa médica aparente, irritabilidad, llanto fácil, actitud desafiante, cambios en el sueño o el apetito, aislamiento o pérdida de interés por jugar o socializar, entonces Ibáñez recomienda acudir a un especialista.

Las causas que llevan a los más pequeños a consulta durante este periodo pueden ser la sintomatología ansiosa, los miedos, la tristeza persistente, la irritabilidad, las dificultades en las habilidades sociales y problemas de conducta, las dificultades de aprendizaje o problemas de atención y concentración.

"En los últimos años, especialmente desde la pandemia, hemos observado un aumento significativo en la demanda de atención psicológica infantil y juvenil. Actualmente hay una mayor conciencia en las familias, que consultan antes y con menos estigma", apunta Ibáñez. En este sentido, la experta señala que, en general, los casos que llegan a las consultas son "menores con sintomatología ansiosa y depresiva". Así, explica que "el uso excesivo de pantallas en niños muy pequeños ha impactado negativamente en el desarrollo del lenguaje y las habilidades sociales, en algunos casos". Por otro lado, en población preadolescente y adolescente, "preocupa especialmente el mal uso o inadecuado de redes sociales, que puede afectar la autoestima y el estado de ánimo".

CÓMO AYUDAR A LOS MENORES A ESTABLECER LÍMITES SOCIALES

Según la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, en 2024 más de 300.000 niños sufrieron bullying o ciberbullying en España, "convirtiéndose en el país con más casos de acoso". Entre las distintas formas de acoso, desde 'ANR.org' señalan que el más frecuente es el de recibir insultos, motes y burlas, seguido de aislamiento o agresiones físicas.

En este contexto, los expertos de Top Doctors aconsejan establecer límites saludables con los compañeros y aprender a decir "no" para formar lazos de amistad sanos que permitan reducir las posibles situaciones de acoso y violencia entre menores. "Es importante fomentar en los más pequeños que tengan interés por los demás y demostrarlo con preguntas y gestos. Además, es clave trabajar su autoestima, valorando su autenticidad, practicando el respeto y el buen trato hacia sí mismos, para que puedan detectar cuando los demás no le brindan ese respeto y buen trato, y así puedan alejarse", explica la especialista en Psicología sanitaria y social, y miembro de Top Doctors Group, Bárbara Zorrilla Pantoja. Igualmente, recomienda darles "fórmulas, ejemplos y practicar cómo poner esos límites", con frases amables y firmes como, por ejemplo, "prefiero no hacerlo", "no me siento cómodo", "gracias, pero esto no es para mí". Por otro lado, habilidades como la empatía, la comunicación efectiva, la asertividad y la resolución de conflictos son "fundamentales" a la hora de que el menor desarrolle habilidades sociales. Así, la psicóloga Zorrilla recomienda a los progenitores "convertirse en modelos de comportamiento y conductas positivas, ejemplificando cómo comunicarnos y cómo resolver conflictos", así como entrenar la comunicación básica y el lenguaje no verbal. CONSEJOS PARA AYUDAR A CUIDAR DE LA SALUD MENTAL DE LOS MENORES Los expertos de Top Doctors recomiendan escuchar las emociones del menor, fomentar la comunicación abierta, sin banalizar el posible problema, ni aceptar todos los comportamientos relacionados con el malestar del menor. Asimismo, animan a fomentar la independencia del menor desde la más temprana infancia, animándolos a ir abarcando tareas y responsabilidades de forma progresiva. Por otro lado, aconsejan no cargarles con las expectativas de los progenitores ni exigirles encajar a toda costa o llevarse bien con todo el mundo ni destacar socialmente. Para los expertos también es importante ayudarles a tener frustraciones adecuadas a su nivel de madurez, entendiendo que no siempre las cosas saldrán como ellos quieren y que no pasa nada, trabajando su capacidad de resiliencia y de fortalecerse ante situaciones adversas. En este sentido, afirman que la sobreprotección es dañina para los menores, ya que les debilita y les priva de la oportunidad de desarrollarse. Finalmente, piden poner límites al uso de pantallas para mejorar la atención, el estado de ánimo y el sueño.