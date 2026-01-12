Las clases se reanudan en tiendas de campaña cerca de la "línea amarilla" de Gaza

Por Mahmoud Issa y Nidal al-Mughrabi

GAZA/EL CAIRO, 12 ene (Reuters) - Pasa las clases en el suelo de una tienda de campaña abarrotada de gente, bajo el frío invernal, y sus lecciones son interrumpidas por disparos y explosiones frecuentes desde el territorio controlado por Israel, a menos de 1000 metros de distancia. Sin embargo, Toulin al-Hindi, de 7 años, está agradecida de poder ir por fin a la escuela después de más de dos años de guerra.

Es una de los 400 niños que asisten a clase en la improvisada Escuela de Educación del Norte, instalada en tiendas de plástico azul en las ruinas de la comunidad de Beit Lahiya, en el norte de Gaza, a la vista de la "línea amarilla" que mantienen las fuerzas israelíes.

Durante una clase reciente, más de una decena de niñas estaban sentadas en el suelo, en dos filas dentro de una pequeña tienda, abrigadas con jerséis y chaquetas abullonadas, y con los cuadernos colocados frente a ellas sobre un puñado de cajas de madera. Cantaban alegremente los números mientras su profesora dibujaba formas en una pizarra.

"Aunque no nos sentamos en sillas, gracias a Dios empezamos a ir a la escuela", dice Toulin. "Durante la guerra no había escuelas y nos aburríamos".

Su madre, Yasmine al-Ajouri, dice que está preocupada desde que su hija se va a la escuela hasta que vuelve a casa. "Ten cuidado, cúbrete junto a una pared, ve rápido en la carretera", dice Yasmine que le dice a su hija.

"LA SEGURIDAD DEPENDE DE DIOS"

En virtud del alto el fuego en vigor desde octubre, Israel sigue ocupando más de la mitad de la Franja de Gaza e impide el acceso de civiles a otras zonas. Casi todos los edificios del sector controlado por Israel han sido arrasados y los residentes expulsados.

Esto deja a prácticamente toda la población de más de 2 millones de personas confinada en alrededor de un tercio del territorio de Gaza, la mayoría en tiendas improvisadas y edificios dañados, donde la vida se ha reanudado bajo el control de un Gobierno dirigido por Hamás.

Aunque se han detenido los combates importantes, Israel ha abierto fuego de forma rutinaria contra los palestinos, a los que acusa de acercarse a la línea amarilla, alegando que su objetivo es eliminar las amenazas a las tropas.

Más de 440 palestinos han muerto desde que entró en vigor el acuerdo de octubre, mientras que los milicianos han matado a tres soldados israelíes. Los palestinos afirman que las fuerzas israelíes han desplazado algunos de los hitos de hormigón amarillo hacia el oeste, invadiendo territorio no ocupado. Israel lo niega.

El personal de la escuela de Toulin dice que oyen fuego a diario. "Hemos enseñado a los niños que en cuanto oigamos fuego (...) nos tiremos al suelo. Esto no es seguro, y la seguridad depende de Dios, pero esto es lo que podemos hacer", dijo Yara Abu Ghalweh, supervisora de la escuela.

El asalto israelí a Gaza ha matado a más de 71000 personas, según el Ministerio de Sanidad del enclave. La guerra fue desencadenada por un ataque dirigido por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1200 personas, según los recuentos israelíes. (Redacción de Nidal al-Mughrabi; edición de Peter Graff; edición en español de Paula Villalba)