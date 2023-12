Las clases en las escuelas de Panamá se reanudarán el lunes tras seis semanas de paro de maestros contra un contrato minero que fue declarado "inconstitucional" por la justicia, informó el Ministerio de Educación el sábado.

El ministerio y 26 gremios docentes sellaron este sábado un acuerdo tras arduas negociaciones, con el compromiso de cerrar el año escolar el 29 de diciembre, como estaba previsto, y no prolongarlo hasta el 12 de enero como proponían las autoridades. Tampoco habrá descuentos salariales para los maestros.

"Esperamos a nuestros estudiantes el lunes 4 de diciembre", dijo la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, tras firmar el compromiso.

La protesta estalló en Panamá el viernes 20 de octubre después de que el Congreso aprobara el contrato de concesión con la compañía canadiense First Quantum Minerals para la explotación de la mayor mina de cobre de Centroamérica en el Caribe panameño.

Los maestros se declararon en paro el lunes 23 de octubre y se sumaron a las protestas que semiparalizaron al país y causaron millonarias pérdidas.

Un panameño-estadounidense de 77 años mató a tiros a dos docentes que participaban en el bloqueo de una ruta, el 7 de noviembre. El acuerdo alcanzado este sábado contempla indemnizaciones para sus familias.

Las protestas terminaron el martes después de que la Corte Suprema declaró "inconstitucional" el contrato minero, pero el paro de maestros prosiguió por desacuerdos con el ministerio sobre el cierre del año escolar y la retención de salarios.

- "Valió la pena" -

El sistema escolar panameño tiene unos 954.000 alumnos, de ellos unos 124.000 en colegios privados, muchos de los cuales impartieron lecciones virtuales durante el paro. De manera presencial siguieron funcionando escuelas públicas en algunas aldeas durante estas seis semanas.

El acuerdo "prioriza la recuperación de contenidos académicos utilizando diversas estrategias pedagógicas, favoreciendo los procesos de nivelación y recuperación", indicó el ministerio en un comunicado.

No habrá descuentos de salarios para los maestros por el paro. Aunque el pago de la segunda quincena de noviembre fue retenido a casi 18.000 docentes, tras el acuerdo lo recibirán con el pago de la segunda quincena de diciembre.

"Hoy cerramos este acuerdo con las autoridades del Ministerio de Educación, la lucha valió la pena", dijo Luis Sánchez, líder de los maestros de la provincia de Veraguas, 250 km al suroeste de la capital.

- Suspensión de contratos -

La minera canadiense pidió este sábado al Ministerio de Trabajo "un pronunciamiento rápido" sobre el pedido que hizo el jueves de suspender los contratos de unos 7.000 empleados para dejar de pagar salarios, tras suspender las operaciones de la mina.

Además, la minera dijo en un comunicado que "hasta que no exista una hoja de ruta claramente establecida por el Gobierno [para el cierre de la mina], no se podrá determinar cuántos colaboradores podrán continuar laborando en la empresa en tareas de conservación y mantenimiento (no operacionales), factor clave para evitar desastres medioambientales futuros".

La mina a cielo abierto producía desde 2019 unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales, que representaban el 75% de las exportaciones panameñas y el 5% del PIB del país.

First Quantum informó el viernes que inició un proceso arbitral internacional para "proteger sus derechos", al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá de 2013.

Si Panamá pierde el arbitraje, se arriesga a tener que pagar indemnizaciones multimillonarias.

