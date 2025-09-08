Las compañías automovilísticas europeas enfrentan los aranceles y la competencia china en Múnich

Por Nick Carey, Christoph Steitz y Christina Amann

MUNICH, 8 sep (Reuters) - Los principales fabricantes de automóviles presentarán el lunes sus últimos modelos en el Salón de la Movilidad de Múnich, en un momento en que el sector automovilístico europeo se enfrenta a crisis que van desde la subida de aranceles de Estados Unidos a la costosa electrificación y la expansión de los fabricantes chinos en su territorio. Aparte de un bombardeo de productos para contrarrestar los modelos chinos que se están empujando a los consumidores europeos, lo que incluye a BYD, Changan y GAC, las empresas europeas se centrarán en presionar para persuadir a la Unión Europea a reconsiderar su prohibición de 2035 sobre los vehículos con motor de combustión.

La atención también se centrará en los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump a los automóviles fabricados en Europa.

Incluso si sale adelante acuerdo comercial entre Estados Unidos y la UE acordado en julio, los fabricantes de automóviles europeos se enfrentarían a un arancel del 15% que podría obligarles a dejar de vender modelos menos rentables en Estados Unidos.

Los fabricantes europeos presentes en el Salón de la Movilidad IAA de Múnich, que se celebra del 9 al 12 de septiembre, también se enfrentan a la caída de las ventas en China, el mayor mercado para Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz.

Mientras tanto, los directivos del sector y los grupos de presión intentan que se elimine o modifique la prohibición de los coches que se revisará a finales de 2025.

El consejero delegado de BMW, Oliver Zipse, calificó el viernes la prohibición de "gran error" y pidió en su lugar una normativa sobre emisiones que abarque toda la cadena de suministro de un vehículo.

Danijel Visevic, socio director de la firma de capital riesgo World Fund, centrada en la tecnología climática, dijo que tal presión por parte de los fabricantes de automóviles europeos era "estúpida" y que "deberían poner su energía en la construcción de los mejores y más baratos coches para superar a los chinos".

China sigue siendo el mayor reto para la industria automovilística europea. Según la consultora AlixPartners, en 2020 los fabricantes mundiales de automóviles tenían una cuota de mercado del 62% en China, que se redujo al 46% en 2023 y podría caer al 28% en 2030.

Porsche ha notado de forma aguda tras ver cómo sus ventas en China caían un 28% en el primer semestre, y sufrirá la ignominia de abandonar el índice de referencia alemán el 22 de septiembre, casi tres años después de su histórica oferta pública inicial.

Esto aumentará aún más la presión sobre Oliver Blume, consejero delegado de Volkswagen, matriz de Porsche, para que abandone su impopular doble función como consejero delegado de Porsche.

Los fabricantes chinos también suponen un problema para Volkswagen en Europa.

Según JATO Dynamics, las marcas chinas casi han duplicado su cuota de mercado europeo hasta el 4,8% en julio de este año frente al mismo periodo en 2024.

Y la consultora McKinsey calcula que, en una década, los fabricantes chinos de automóviles podrían alcanzar una cuota igual a la que disfrutan ahora los japoneses y coreanos, del 14% y el 9%, respectivamente.

Phil Dunne, director gerente de la consultora Stax, afirma que los fabricantes de automóviles europeos han actuado demasiado tarde para contrarrestar esta amenaza tras años de complacencia, y ahora, "los chinos están aquí para quedarse". (Información de Nick Carey, Christoph Steitz, Christina Amann, Rachel More e Ilona Wissenbach; edición de Bernadette Baum; edición en español de Paula Villalba)