Las concentraciones masivas en apoyo al gobierno iraní son una "advertencia" a EEUU, dice Jamenei

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, calificó el lunes como una "advertencia" para Estados Unidos a las manifestaciones progubernamentales convocadas por las autoridades en respuesta a dos semanas de protestas.

"Esta fue una advertencia a los políticos estadounidenses para que detengan sus engaños y no confíen en mercenarios traidores", declaró, según la televisión estatal iraní, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara repetidamente con intervenir militarmente si Teherán mataba a los participantes en protestas opositoras.

"Estas manifestaciones masivas, llenas de determinación, han frustrado el plan de enemigos extranjeros que se suponía iba a ser llevado a cabo por mercenarios nacionales", afirmó en relación con las marchas a favor del régimen.