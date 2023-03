Las concesiones de irán al oiea dependen en gran medida de futuras conversaciones, según grossi

Por Francois Murphy

VIENA, 6 mar (Reuters) - Las concesiones de Irán al jefe del organismo de control nuclear de la ONU durante su visita a Teherán el fin de semana dependen en gran medida de futuras negociaciones, admitió el lunes Rafael Grossi, retractándose de algunos comentarios que hizo a su regreso.

Dos días antes de la reunión de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica, compuesta por 35 países, el OIEA e Irán afirmaron que habían acordado avanzar en varias cuestiones, incluida una investigación sobre las partículas de uranio halladas en tres emplazamientos no declarados de Teherán, que lleva mucho tiempo paralizada.

Grossi dijo en una rueda de prensa el sábado que habían acordado volver a instalar todo el equipo de control adicional, como cámaras de vigilancia, en los sitios nucleares en que se colocó bajo el acuerdo nuclear de 2015, pero que se quitó el año pasado cuando el acuerdo se deshizo tras la salida de Estados Unidos en 2018.

"Tendremos que discutir (...) esto, cómo lo hacemos", dijo Grossi el lunes, admitiendo que este y otros temas dependerían en gran medida de futuras conversaciones técnicas.

"Tenemos nuestras ideas y esto formará parte de las discusiones técnicas que se llevarán a cabo como seguimiento de mi visita y de la declaración conjunta. Y un equipo técnico viajará a Irán muy pronto para hacerlo", añadió.

El anuncio de los aparentes avances en una declaración conjunta el sábado, que no entró en muchos detalles, parece haber bastado para evitar la presión de Occidente en favor de otra resolución como la aprobada en la última reunión trimestral del Consejo, en la que se ordena a Irán que coopere con la investigación sobre las trazas de uranio.

La República Islámica suele mostrarse reacia a este tipo de resoluciones y, en el pasado, ha respondido acelerando las mismas actividades nucleares que el acuerdo de 2015 pretendía frenar.

"Creo que hay una buena oportunidad. No puedo garantizarlo, por supuesto. Cuando la gente dice que eran (sólo) promesas: bueno, en primer lugar, no son (sólo) promesas. Tenemos ciertos acuerdos que son concretos. Y al mismo tiempo tengo que hacer mi trabajo y no rendirme nunca", señaló Grossi. (Reporte de François Murphy. Editado en español por Javier Leira)

Reuters