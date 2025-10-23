Las condiciones de humedad son óptimas en la mayor parte de Ucrania, dicen meteorólogos

KIEV, 23 oct (Reuters) - Las reservas de humedad de los cultivos de invierno en la mayor parte de Ucrania eran óptimas o considerables, y solo las regiones del este y el noreste sufren escasez de humedad, informaron el jueves los meteorólogos estatales.

El trigo de invierno es tradicionalmente dominante en Ucrania, pero su rendimiento depende en gran medida de unas reservas de humedad suficientes durante la siembra de otoño, unos inviernos suaves y una primavera sin heladas.

Los agricultores ucranianos han sembrado 3,44 millones de hectáreas de trigo de invierno hasta el 21 de octubre, es decir, el 72% de la superficie prevista.

"El estado de las plantas que han brotado es en su mayor parte satisfactorio y bueno", dijeron los meteorólogos en un informe.

Señalaron que el grano de trigo de invierno no germinó hasta pasados 16-23 días debido a la falta de precipitaciones en algunas zonas de las regiones nororientales de Járkov y central de Dnipropetrovsk. (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)