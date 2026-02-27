Las condiciones de los cultivos de cereales franceses empeoran aún más tras las fuertes lluvias

27 feb (Reuters) - Las condiciones de los cultivos de cereales de invierno en Francia se deterioraron por segunda semana consecutiva la semana pasada tras un período de fuertes lluvias, según datos de la oficina agrícola FranceAgriMer publicados el viernes.

Las cifras sugieren que las incesantes lluvias del último mes, que provocaron inundaciones en las regiones occidentales, han tenido algún impacto en los cultivos del mayor país productor de cereales de la Unión Europea, pero un período de tiempo seco esta semana debería mejorar las condiciones de los campos.

Las calificaciones de los cultivos de trigo blando francés mostraron que el 84% se encontraba en condiciones buenas o excelentes el 23 de febrero, frente al 88% de la semana anterior y el 91% de dos semanas antes, indicó FranceAgriMer en un informe sobre cereales.

Según el servicio meteorológico público Meteo France, este febrero será el más lluvioso en Francia desde que comenzaron los registros en 1959. (Reporte de Jakob Van Calster, Clement Martinot y Gus Trompiz, edición de Milla Nissi-Prussak y Susan Fenton; editado en español por Ricardo Figueroa)