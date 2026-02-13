Las condiciones de los cultivos de invierno en Francia alcanzan su nivel más alto en tres años

13 feb (Reuters) - Las calificaciones de los cultivos de invierno en Francia, el mayor productor de la Unión Europea, son las mejores en tres años y muy superiores a las de 2024 y 2025, cuando el clima húmedo obstaculizó el crecimiento, según datos de la oficina agrícola FranceAgriMer publicados el viernes.

Las primeras valoraciones de los cereales franceses tras la pausa invernal mostraron que, a fecha de 9 de febrero, el 91% de la cosecha de trigo blando, el 88% de la cebada de invierno y el 87% del trigo duro se encontraban en estado bueno o excelente.

En comparación con el 73%, el 68% y el 84% respectivamente en la misma semana del año pasado, se trata de los mejores resultados desde 2023.

Las siembras de cebada de primavera habían alcanzado el 30%, frente al 18% en la misma etapa del año pasado y un promedio de cinco años del 23%.

La siembra de trigo duro se había completado en un 94%. (Reporte de Sybille de La Hamaide, Clement Martinot y Mathias de Rozario. Edición de David Goodman; Editado en Español por Ricardo Figueroa)