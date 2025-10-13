Las conjeturas sobre el declive de los Chiefs fueron prematuras

Todo el ruido sobre el declive de los Chiefs de Kansas City fue prematuro.

Con Patrick Mahomes haciendo su magia y una sólida defensa, los Chiefs pueden vencer a cualquiera.

La convincente victoria 30-17 sobre los Lions de Detroit frente a una audiencia nacional el domingo por la noche elevó a los Chiefs a una marca de 3-3.

Tienen un largo camino por recorrer, pero son un equipo mucho mejor que el que comenzó 0-2. Los críticos se preguntaban si era el fin de la dinastía de Kansas City.

Pero los Chiefs nada más necesitaban recuperar a jugadores lesionados y resolver algunos problemas.

Mahomes y la ofensiva han despertado y recibirán un impulso cuando el receptor Rashee Rice reaparezca de una suspensión de seis juegos la próxima semana. El regreso de Xavier Worthy de una lesión ya revatilizó el ataque aéreo. La línea ofensiva se está asentando y Jaylon Moore fue excepcional al reemplazar a Josh Simmons como tackle izquierdo contra Detroit.

“No tenemos miedo de enfrentarnos a nadie”, afirmó Mahomes.

La unidad comandada por el coordinador defensivo Steve Spagnuolo neutralizó la dinámica ofensiva de Detroit, manteniendo a Jared Goff y compañía a tan solo 17 puntos y 297 yardas.

“Estoy decepcionado porque ha pasado mucho tiempo desde que ves a alguien arrodillarse dos veces frente a ti y ni siquiera está cerca. Estás abajo por dos anotaciones. Nos superaron bastante bien”, dijo el entrenador de los Lions, Dan Campbell.

“Sentí que este era un juego en el que necesitábamos anotar al menos 30 puntos. No pudimos obtener los puntos necesarios para darnos una oportunidad. Necesitábamos aparecer y no pudimos hacerlo”.

Los Lions (4-2) perdieron por primera vez desde la Semana 1 contra Green Bay. Tienen un calendario difícil por delante con juegos en casa contra los Buccaneers (5-1) y Vikings (3-2), seguidos de juegos fuera de casa contra los Commanders (3-2) y Eagles (4-2).

Ambos equipos ganaron 15 partidos la temporada pasada y se esperaba que este fuera un posible adelanto del Super Bowl. Aún podría serlo, pero tienen mucho trabajo por delante.

Los Chiefs se encuentran un juego detrás de los Chargers y Broncos mientras persiguen su décimo título consecutivo en la División Oeste de la AFC y su cuarto trofeo Lombardi en siete años. Una victoria impresionante sobre Detroit los tiene encaminados en la dirección correcta.

Falta Lamar

Sin Lamar Jackson, los Ravens de Baltimore están perdidos

El tres veces All-Pro y dos veces MVP de la NFL se perdió su segundo juego consecutivo. Los Ravens solo lograron un gol de campo al perder 17-3 ante los Rams de Los Ángeles. Han anotado solo 13 puntos con Cooper Rush como mariscal de campo y quedaron con foja de 1-5.

Solo cuatro equipos se han recuperado para llegar a los playoffs después de perder cinco de seis juegos al inicio de la temporada.

Al menos tienen una semana de descanso para darle a Jackson más tiempo para sanar.

“Sé que estamos 1-5, y no se ve bien, en cuanto a la imagen (general), pero todavía tenemos muchos juegos por delante”, expresó el corredor Derrick Henry.

Los mismos Jets de siempre

Aaron Glenn sigue buscando su primera victoria como entrenador en jefe después de que los Jets perdieran 13-11 ante Denver en Londres, hundiéndose a una marca de 0-6.

La toma de decisiones de Glenn podría ser incluso peor que el récord del equipo.

La ofensiva no mostró urgencia al final de la primera mitad, perdiendo 10-6. Los Jets enfrentaron una cuarta y uno desde su propia yarda 47 con poco menos de 30 segundos restantes en el segundo cuarto y sin derecho a pedir detener el reloj. Justin Fields se paró en la línea de golpeo y dejó que el reloj se agotara.

Glenn explicó que no quería darle a los Broncos la oportunidad de ejecutar una jugada si la ofensiva no podía convertir en cuarta oportunidad. Sin embargo, al menos Fields podría haber tomado el balón con un par de segundos restantes y lanzar un pase profundo.

Parecía haber confusión en la línea lateral. El receptor Garrett Wilson estaba molesto y tuvo algunas palabras para Glenn camino al vestuario.

Los equipos sin victorias necesitan jugar de manera agresiva. Los Jets tienen algunos jugadores talentosos, pero ni siquiera pueden encontrar una manera de ganar un juego.

En este punto, es mejor que pierdan suficientes juegos para asegurar la primera selección en el draft.

