Las consecuencias podrían ser "catastróficas" si continúa el cierre de Ormuz, según el CEO de Aramco

DUBÁI, 10 mar (Reuters) -

Cuanto más se prolongue la interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, más "catastróficas" serán las consecuencias para los mercados petroleros mundiales, dijo el martes el director ejecutivo de la petrolera estatal saudí Aramco en una rueda de prensa tras la publicación de los resultados para 2025.

"Aunque ya hemos sufrido interrupciones en el pasado, esta es, con diferencia, la mayor crisis a la que se ha enfrentado la industria del petróleo y el gas de la región", dijo Amin Nasser.

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo el martes que no permitiría que se exportara "ni un litro de petróleo" de Oriente Medio si continuaban los ataques de Estados Unidos e Israel, lo que provocó una advertencia del presidente Donald Trump de que Estados Unidos golpearía a Irán con mucha más dureza si bloqueaba las exportaciones de esta región vital para la producción de energía.

(Información de Yousef Saba y Maha El Dahan; escrito por Nadine Awadalla; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)